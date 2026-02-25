Cuál fue la polémica controversia de la "reina blue" de la Vendimia 2022

Tras una edición virtual por la pandemia, la Vendimia volvió al Teatro Griego con “Milagro del vino nuevo” y una fuerte discusión sobre el rol de las reinas.

Después de la reinvención cinematográfica de 2021, atravesada por la pandemia de Covid-19, la Fiesta Nacional de la Vendimia volvió a encontrarse cara a cara con su celebración en el espacio más emblemático. Y regresó con todo lo que la caracteriza, ya sean sus virtudes, sus tensiones y esa mezcla tan propia entre espectáculo e identidad. Porque si algo ya se volvió costumbre es que la Vendimia sea también el escenario elegido por organizaciones que visibilizan reclamos.

Vendimia 2022 (5) El afiche promocional de la Vendimia de 2022. La semana comenzó con la tradicional Bendición de los Frutos en el predio gaucho del Parque General San Martín; La Vía Blanca de las Reinas iluminó la noche del viernes con sus carros brillantes, atrayendo a miles de mendocinos y turistas de distintos puntos del país y del exterior; y el Carrusel, cada vez más extenso en su recorrido por las calles de la ciudad, volvió a convocar a una marea humana que celebró el desfile como si fuera la primera vez.

El acto central, desplegado en el Teatro Griego Frank Romero Day, llevó un título cargado de simbolismo: "Milagro del vino nuevo". El guion de Aristides Vargas, seleccionado entre seis propuestas, contó con la dirección general de Vilma Rúpolo y Federico Ortega. La dirección musical estuvo a cargo de Mario Galván y Pablo Budini; el diseño escenográfico fue del arquitecto Luis Gattas; las coreografías de Marcela Nadal y Virginia Páez; y la dirección actoral de Nuria Atencio y Kevin Viñals. Setecientos cincuenta artistas (entre músicos, músicas, bailarines, bailarinas, actores, actrices y figurantes) dieron vida a una puesta que buscó renovar el relato sin romper con la tradición.

Vendimia 2022 (2) La celebración volvió a convocar multitudes y a convertirse en escenario de reclamos sociales y discusiones políticas. La coronación consagró a Natasha Sánchez, representante de Santa Rosa, como Reina Nacional de la Vendimia 2022, mientras que Giuliana Pilot, de Maipú, fue elegida virreina. El diseño del Sistema de Identidad y Comunicación Visual, pieza clave en la estética integral de la fiesta, fue creado por Ana Carolina Chiconi y Fabricio de la Vega. Un jurado calificado lo eligió entre diez proyectos por su fuerte impacto visual y por lograr un equilibrio entre lo conceptual y lo gráfico, alineado con la tradición vendimial y el argumento de "Milagro del vino nuevo".

Vendimia 2022 (1) Natasha Sánchez de Santa Rosa fue Reina Nacional de la Vendimia de 2022. Sin embargo, la edición también vivió un momento en paralelo que encendió debates. En los últimos años, algunos funcionarios departamentales habían utilizado a las reinas como herramienta de presión política. Esta vez, la máxima autoridad de la Municipalidad de Guaymallén, con apoyo del Concejo Deliberante, consideró que los concursos de belleza cosificaban a la mujer y decidió no presentar candidata.