La trágica historia de la reina que brilló en Vendimia y partió demasiado pronto

Conocé sobre la edición más convocante de Vendimia que terminó asociada al nombre de la soberana de San Carlos y a una pérdida que impactó a Mendoza.

En marzo del 2005, cuando el Teatro Griego Frank Romero Day vivió una de las ediciones de Vendimia más convocantes de su historia, pocos imaginaron que esa corona quedaría atravesada por un cruel destino.

Vendimia 2005 (2) La imagen promocional de la Vendimia del 2005. La representante de San Carlos, Nuri Donnantuoni, fue proclamada Reina Nacional de la Vendimia en un año que rompió récords con casi cincuenta mil turistas que llegaron a Mendoza y más de 250.000 personas colmaron la Vía Blanca. Trescientas acreditaciones para periodistas nacionales y extranjeros confirmaron que la fiesta trascendía fronteras.

Reina 2005 Nuri Donnantuoni de San Carlos fue la Reina Nacional de la Vendimia del 2005. La edición llevó por título “Vendimia de la tierra madre” y tuvo la dirección y puesta en escena de Rafael “Golondrina” Ruiz. Actuaron 650 artistas, acompañados por ciento cincuenta personas en el área técnica. Las cajas de luz creadas por el plástico Eduardo González, la coreografía general de Cristina García de Kotlik junto a Enzo de Lucca, la música de Aníbal Cuadros y la escenografía ideada por Francisco Suárez Vie y Víctor Fardel construyeron un espectáculo de gran impacto visual.

El escenario hidráulico que representó la génesis de la tierra y el sonido cuadrafónico envolvieron al público en una experiencia inmersiva. Esa noche, la multitud que colmó el anfiteatro y los cerros aledaños celebró a lo grande.

Vendimia 2005 (1) Con casi cincuenta mil visitantes, y una puesta escénica innovadora, la fiesta alcanzó cifras históricas. En ese contexto, Nuri Donnantuoniue fue coronada Reina Nacional de la Vendimia, mientras que Gisela Campos, de Maipú, fue elegida Virreina. La imagen de la nueva soberana quedó asociada a una edición que también recibió el premio “Martín Miguel de Güemes 2005” en el rubro Fiestas Regionales, otorgado por la provincia de Salta y la Secretaría de Cultura de la Nación. Incluso el presidente Néstor Kirchner estuvo presente en el Carrusel y participó del almuerzo de las fuerzas vivas en una bodega de Luján de Cuyo antes de regresar a Buenos Aires.