Sorteo Vendimia MDZ: cómo participar por una experiencia única

El concurso “La vendimia se comparte” ya está disponible en MDZ y propone que los lectores vivan de cerca una de las celebraciones culturales más representativas de Argentina. La iniciativa permite participar por una experiencia vendimial completa con premios vinculados a la fiesta.

Para sumarse, los usuarios deberán completar un formulario online y responder una trivia temática sobre la Vendimia , en una propuesta que busca acercar la fiesta nacional a nuevas audiencias.

Sumarse al concurso es simple, gratuito y está abierto a todos los lectores que quieran participar de esta propuesta cultural.

Para participar en “La vendimia se comparte”, los usuarios deberán:

La dinámica fue pensada para que cualquier persona pueda sumarse, independientemente de su nivel de conocimiento sobre la celebración.

Ingresar a la landing oficial del concurso haciendo clic en este enlace

Qué podés ganarte con “La vendimia se comparte”

El concurso “La vendimia se comparte” ofrece una experiencia vendimial integral que reúne turismo, cultura y tradición, en el marco de una fiesta que forma parte del patrimonio cultural argentino y convoca cada año a miles de personas.

El premio incluye:

Una estadía para dos personas en el Hotel Esplendor durante la Vendimia

Dos entradas para el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day

Experiencia en una bodega para dos personas

Una caja de vinos Trapiche

Alquiler de un auto a través de Hertz por dos días

Ciudad de Mendoza Vendimia

Fechas del concurso “La vendimia se comparte” y anuncio de ganadores

“La vendimia se comparte” estará disponible por tiempo limitado, por lo que desde MDZ recomendamos participar con anticipación.

Fecha límite de participación: lunes 2 de marzo

Fecha del sorteo: martes 3 de marzo

El ganador se comunicará a través de los canales oficiales de MDZ. La participación será válida para quienes completen correctamente sus datos personales y respondan la trivia.

La Vendimia, una fiesta argentina que celebra cultura y producción

La Fiesta Nacional de la Vendimia es una de las celebraciones culturales más importantes de Argentina. Cada edición reúne espectáculos artísticos, desfiles y actividades que reflejan la identidad del país a través de la vitivinicultura.

En un contexto donde las experiencias culturales y el turismo interno continúan creciendo, propuestas como “La vendimia se comparte” buscan acercar esta tradición a nuevas audiencias y fortalecer el vínculo entre los lectores y una celebración que representa historia, trabajo y cultura argentina.

La iniciativa se suma a la cobertura especial que MDZ realiza durante la temporada vendimial, con contenidos informativos y audiovisuales que muestran el impacto social, económico y cultural de esta festividad.

Sumate al espíritu de la Vendimia y participá en el concurso de MDZ.