El último brindis antes del estallido: así se vivió la Vendimia del 2001

En medio de la crisis económica y la tensión política que rodeaba a De la Rúa, Mendoza celebró una Fiesta Nacional de la Vendimia cargada de simbolismo.

En marzo del año 2001, la Vendimia se celebró en medio de una incertidumbre institucional que ya se sentía en el aire: las medidas económicas generaban malestar y la renuncia del ministro José Luis Machinea era tan inminente que se concretó apenas dos días después del acto central. Solo se aguardaba la llegada desde el exterior de su sucesor, Ricardo López Murphy, mientras el presidente Fernando de la Rúa ya había solicitado la renuncia de todo su gabinete.

Vendimia 2001 (4) El afiche promocional, diseñado por Daniel Cestafe y Juan Pablo Gianello, completó la identidad visual. Dos meses antes, en su mensaje de fin de año, el mandatario había afirmado: "El 2001 será un gran año para todos. ¡Qué lindo es dar buenas noticias!". El contraste fue brutal, hacia diciembre abandonó la Casa Rosada en helicóptero, en medio de un estallido social con muertos y heridos, mientras las calles colmadas de manifestantes y sumergidas en un ensordecedor golpeteo de cacerolas, reclamaban la devolución de su dinero, incautado por las instituciones bancarias tras una ley impulsada por el ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo.

El Teatro Griego Frank Romero Day presentó el “Brindis del nuevo siglo”. El libreto, escrito por Silvina Balmaceda y Ana Fajardo, reflejó el trabajo y la voluntad del mendocino para sobreponerse a las inclemencias naturales, con una narrativa que eligió la resiliencia como hilo conductor. La dirección general estuvo a cargo de la experimentada coreógrafa Vilma Rúpolo, quien superó con éxito su primera conducción integral del espectáculo.

Vendimia 2001 (5) El acto central convivió con la incertidumbre institucional que sacudía al país. La escenografía diseñada por los arquitectos Luis Gattas y Tito Belot se destacó por su gran plasticidad; creó los espacios necesarios para que casi setecientos artistas evolucionaran con fluidez. El despliegue fue imponente, pero lo que realmente sorprendió fue la utilería con descomunales marionetas manipuladas en vivo por titiriteros que, desde el centro del escenario, dotaron de una dimensión casi fantástica a la puesta. Las voces de los actores Jorge Sosa y Tito Valverde dieron vida a “Don Rosas” y “Don Ponciano”, dos reconocidos gauchos de la radiofonía local.

Vendimia 2001 (1) Así se vivió la Fiesta Nacional de la Vendimia del 2001. A ese universo se sumó un perro gigante que deambuló con absoluta soltura por el escenario, recibiendo el beneplácito general cada vez que aparecía. Fue un detalle lúdico que alivianó la densidad del contexto nacional y recordó que la fiesta, incluso en plena crisis, debía conmover y sorprender. La coreografía general fue de Mónica Subirats; la dirección actoral, de Ernesto Suárez; y la dirección musical quedó en manos de Daniel Martín y Aníbal Cuadros.