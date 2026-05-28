Estos son los números de la suerte de hoy jueves 28 de mayo
Como todos los días, a continuación te los dejamos. Además, un proverbio oriental de sabiduría milenaria y una cita motivacional para iluminar tu jornada.
Todos tenemos números de la suerte. Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.
En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.
También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.
La cita motivacional del día de hoy
"Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera" - Cocó Chanel.
El proverbio japonés de hoy
"Caer siete veces, levantarse ocho".
Los números de la suerte de cada signo
Aries
4, 13, 20, 24, 32, 48
Tauro
1, 6, 11, 21, 26, 38
Géminis
9, 15, 18, 27, 32, 46
Cáncer
4, 7, 13, 26, 30, 49
Leo
2, 9, 12, 20, 32, 41
Virgo
3, 18, 19, 26, 31, 43
Libra
8, 14, 20, 36, 41, 47
Escorpio
5, 13, 15, 22, 39, 43
Sagitario
7, 14, 17, 20, 38, 49
Capricornio
1, 5, 13, 27, 33, 45
Acuario
5, 9, 14, 20, 32, 44
Piscis
6, 11, 21, 34, 37, 48