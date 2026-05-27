Dónde comer hamburguesas con papas y bebida por $10.000 en Mendoza

La hamburguesa atraviesa uno de sus mejores momentos. Lo que durante décadas fue asociado a la comida rápida hoy se transformó en un fenómeno gastronómico que mezcla técnica, identidad visual, culto por los ingredientes y una escena foodie cada vez más sofisticada. Y Mendoza no quedó afuera de esa revolución.

En los últimos años, Godoy Cruz se convirtió en uno de los territorios donde el boom hamburguesero creció con más fuerza. Locales especializados, cocinas centradas en el smash burger y propuestas artesanales comenzaron a multiplicarse en el departamento, impulsando una cultura gastronómica que ya forma parte de la vida urbana mendocina.

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Ahora, el municipio buscará capitalizar esa tendencia con una jornada especial por el Día Mundial de la Hamburguesa. El próximo 28 de mayo, distintas hamburgueserías de Godoy Cruz ofrecerán combos promocionales que incluirán hamburguesa simple smasheada, papas fritas y gaseosa por $10.000.

La iniciativa apunta no solamente a atraer consumidores, sino también a seguir posicionando al departamento como uno de los principales polos gastronómicos de Mendoza.

La hamburguesa dejó de competir únicamente por tamaño o exceso de ingredientes. Hoy el fenómeno pasa por otro lado: carnes aplastadas sobre la plancha para lograr bordes crocantes, panes suaves tipo brioche, papas perfectamente doradas, quesos fundidos y una estética visual pensada casi tan cuidadosamente como el sabor.

Ese cambio cultural convirtió a las hamburgueserías en espacios de encuentro social, especialmente entre públicos jóvenes que buscan experiencias gastronómicas informales pero de calidad.

En ese contexto, Godoy Cruz encontró un terreno fértil para consolidar una identidad culinaria propia vinculada a bares, cafeterías, bodegones y hamburgueserías de autor.

Durante la jornada del 28 participarán algunos de los locales más reconocidos del circuito hamburguesero local. BurgerHood, ubicado en Tucumán 477 de Barrio Bombal; Burger Shoppe, en Chacabuco 297; TBT Burgers, en Antonio Tomba 32; y Mosh Burgers, sobre Juan V. González 1410, serán parte de la propuesta.

Debido a la expectativa que suelen generar este tipo de eventos gastronómicos, desde la organización recomendaron realizar reservas previas.

Hamburguesas vegetarianas de soja fáciles

Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa

La fecha elegida no es casual. El Día Mundial de la Hamburguesa se celebra cada 28 de mayo y homenajea a uno de los platos más populares del planeta. Aunque su origen suele vincularse con Hamburgo, Alemania, la hamburguesa encontró en Estados Unidos su expansión definitiva hasta transformarse en un ícono global capaz de adaptarse prácticamente a cualquier cultura gastronómica.

En Argentina, el fenómeno hamburguesero explotó especialmente después de la pandemia, cuando comenzaron a crecer pequeños emprendimientos centrados en recetas artesanales, carnes premium y experiencias más personalizadas.

Mendoza acompañó ese proceso con una escena que combina hamburgueserías urbanas, estética contemporánea y fuerte presencia en redes sociales, donde las imágenes de burgers gigantes, quesos derretidos y papas crocantes se volvieron parte del ritual foodie cotidiano.

La propuesta impulsada por Godoy Cruz forma parte además de una estrategia más amplia vinculada al fortalecimiento del sector gastronómico local. El departamento viene trabajando desde hace tiempo en iniciativas destinadas a potenciar el consumo de cercanía y consolidar su perfil como capital gastronómica de Mendoza.

Y en un contexto donde salir a comer se transformó también en una experiencia cultural y social, pocas comidas parecen generar tanta unanimidad como una hamburguesa bien hecha compartida entre amigos.