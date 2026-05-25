Gambas al ajillo: una de las recetas perfectas para sorprender
Las gambas al ajillo es una de esas recetas de la cocina española llena de sabor que impresiona a todos.
Las gambas al ajillo son una de las tapas más emblemáticas de la gastronomía española, famosas por su intenso aroma y su sabor irresistible. . Este plato forma parte de las recetas tradicionales más populares de España y destaca por su sencillez, ya que con muy pocos ingredientes es posible preparar una elaboración llena de carácter, perfecta para compartir como entrante o aperitivo. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina tradicional española, las gambas al ajillo son un clásico que nunca pasa de moda. Disfrutarás de unas gambas jugosas y llenas de sabor siguiendo unos pocos pasos, ideales para acompañar con un buen trozo de pan y aprovechar hasta la última gota de la salsa.
FICHA
Ingredientes
- 500 g de gambas peladas
- 4 dientes de ajo
- 60 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 guindilla seca (opcional)
- Sal al gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
- Pela y lamina los ajos. Calienta el aceite de oliva en una cazuela de barro o sartén y sofríe los ajos junto con la guindilla hasta que comiencen a dorarse.
- Añade las gambas, sazona con sal y cocina durante 2 o 3 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que cambien de color.
- Retira del fuego, espolvorea con perejil fresco picado si lo deseas y sirve inmediatamente bien caliente acompañado de pan.