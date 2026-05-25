Gambas al ajillo: una de las recetas perfectas para sorprender

Las gambas al ajillo son una de las tapas más emblemáticas de la gastronomía española, famosas por su intenso aroma y su sabor irresistible. . Este plato forma parte de las recetas tradicionales más populares de España y destaca por su sencillez, ya que con muy pocos ingredientes es posible preparar una elaboración llena de carácter, perfecta para compartir como entrante o aperitivo. ¡Manos a la obra!