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Gambas al ajillo: una de las recetas perfectas para sorprender

Las gambas al ajillo es una de esas recetas de la cocina española llena de sabor que impresiona a todos.

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Disfrutá de las gambas al ajillo es una de las recetas más fáciles y con todo el sabor

Disfrutá de las gambas al ajillo es una de las recetas más fáciles y con todo el sabor

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Las gambas al ajillo son una de las tapas más emblemáticas de la gastronomía española, famosas por su intenso aroma y su sabor irresistible. . Este plato forma parte de las recetas tradicionales más populares de España y destaca por su sencillez, ya que con muy pocos ingredientes es posible preparar una elaboración llena de carácter, perfecta para compartir como entrante o aperitivo. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina tradicional española, las gambas al ajillo son un clásico que nunca pasa de moda. Disfrutarás de unas gambas jugosas y llenas de sabor siguiendo unos pocos pasos, ideales para acompañar con un buen trozo de pan y aprovechar hasta la última gota de la salsa.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Salteado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 500 g de gambas peladas 500 g de gambas peladas
  • 4 dientes de ajo 4 dientes de ajo
  • 60 ml de aceite de oliva virgen extra 60 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 1 guindilla seca (opcional) 1 guindilla seca (opcional)
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional) Perejil fresco picado (opcional)
Pasos
  • Pela y lamina los ajos. Calienta el aceite de oliva en una cazuela de barro o sartén y sofríe los ajos junto con la guindilla hasta que comiencen a dorarse. Pela y lamina los ajos. Calienta el aceite de oliva en una cazuela de barro o sartén y sofríe los ajos junto con la guindilla hasta que comiencen a dorarse.
  • Añade las gambas, sazona con sal y cocina durante 2 o 3 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que cambien de color. Añade las gambas, sazona con sal y cocina durante 2 o 3 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que cambien de color.
  • Retira del fuego, espolvorea con perejil fresco picado si lo deseas y sirve inmediatamente bien caliente acompañado de pan. Retira del fuego, espolvorea con perejil fresco picado si lo deseas y sirve inmediatamente bien caliente acompañado de pan.

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