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Una receta de chipirones al ajillo perfecta: sigue nuestros pasos y prepara una delicia

Esta receta de chipirones al ajillo es rápida, sabrosa y perfecta para disfrutar de un plato típico español con ingredientes simples y mucho sabor.

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Una auténtica comida española, receta de chipirones al ajillo

Una auténtica comida española, receta de chipirones al ajillo

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de chipirones al ajillo es un clásico de la cocina española que destaca por su sencillez y sabor intenso. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta propuesta permite disfrutar de unos chipirones tiernos y aromáticos. Ideal como tapa o plato principal, esta delicia es perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!

Receta de chipirones al ajillo, una delicia
Receta de chipirones al ajillo, una delicia

Receta de chipirones al ajillo, una delicia

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Chipirones limpios: 500 gramos
  • Ajo: 4 dientes
  • Aceite de oliva virgen extra: 60 ml
  • Guindilla: 1 unidad (opcional)
  • Perejil fresco: 2 cucharadas
  • Sal: a gusto
  • Pimienta: a gusto
  • Zumo de limón: 1 cucharada

Paso a paso para crear calamares al ajillo deliciosos

1- Limpia bien los chipirones y sécalos con papel de cocina.

2- Pela y pica finamente el ajo.

3- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.

4- Añade el ajo y la guindilla, cocinando a fuego suave hasta que estén dorados.

5- Incorpora los chipirones y sube ligeramente el fuego.

6- Cocina durante 3 a 4 minutos, removiendo constantemente.

7- Salpimienta y añade el zumo de limón.

8- Espolvorea perejil fresco picado por encima.

9- Retira del fuego y sirve inmediatamente los chipirones al ajillo bien calientes.

Chipirones al ajillo receta fácil y tradicional
Chipirones al ajillo receta f&aacute;cil y tradicional

Chipirones al ajillo receta fácil y tradicional

De la cocina a la mesa

Los chipirones al ajillo son una de las tapas más valoradas de la gastronomía española, especialmente en zonas costeras. Esta receta permite disfrutar de un plato rápido, sabroso y muy aromático. La clave está en una cocción breve para que los chipirones queden tiernos y no se endurezcan. El aceite de oliva, el ajo y el toque de guindilla aportan un sabor característico e irresistible. Además, esta receta es perfecta para compartir en reuniones informales o como entrante. Prepararlos en casa es sencillo y garantiza un resultado auténtico, fiel a la tradición culinaria mediterránea.

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