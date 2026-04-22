Una receta de chipirones al ajillo perfecta: sigue nuestros pasos y prepara una delicia
Esta receta de chipirones al ajillo es rápida, sabrosa y perfecta para disfrutar de un plato típico español con ingredientes simples y mucho sabor.
Esta receta de chipirones al ajillo es un clásico de la cocina española que destaca por su sencillez y sabor intenso. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta propuesta permite disfrutar de unos chipirones tiernos y aromáticos. Ideal como tapa o plato principal, esta delicia es perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Chipirones limpios: 500 gramos
- Ajo: 4 dientes
- Aceite de oliva virgen extra: 60 ml
- Guindilla: 1 unidad (opcional)
- Perejil fresco: 2 cucharadas
- Sal: a gusto
- Pimienta: a gusto
- Zumo de limón: 1 cucharada
Paso a paso para crear calamares al ajillo deliciosos
1- Limpia bien los chipirones y sécalos con papel de cocina.
2- Pela y pica finamente el ajo.
3- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.
4- Añade el ajo y la guindilla, cocinando a fuego suave hasta que estén dorados.
5- Incorpora los chipirones y sube ligeramente el fuego.
6- Cocina durante 3 a 4 minutos, removiendo constantemente.
7- Salpimienta y añade el zumo de limón.
8- Espolvorea perejil fresco picado por encima.
9- Retira del fuego y sirve inmediatamente los chipirones al ajillo bien calientes.
De la cocina a la mesa
Los chipirones al ajillo son una de las tapas más valoradas de la gastronomía española, especialmente en zonas costeras. Esta receta permite disfrutar de un plato rápido, sabroso y muy aromático. La clave está en una cocción breve para que los chipirones queden tiernos y no se endurezcan. El aceite de oliva, el ajo y el toque de guindilla aportan un sabor característico e irresistible. Además, esta receta es perfecta para compartir en reuniones informales o como entrante. Prepararlos en casa es sencillo y garantiza un resultado auténtico, fiel a la tradición culinaria mediterránea.