Una receta de chipirones al ajillo perfecta: sigue nuestros pasos y prepara una delicia

Esta receta de chipirones al ajillo es un clásico de la cocina española que destaca por su sencillez y sabor intenso. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta propuesta permite disfrutar de unos chipirones tiernos y aromáticos. Ideal como tapa o plato principal, esta delicia es perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!

1- Limpia bien los chipirones y sécalos con papel de cocina.

2- Pela y pica finamente el ajo.

3- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.

4- Añade el ajo y la guindilla, cocinando a fuego suave hasta que estén dorados.

5- Incorpora los chipirones y sube ligeramente el fuego.

6- Cocina durante 3 a 4 minutos, removiendo constantemente.

7- Salpimienta y añade el zumo de limón.

8- Espolvorea perejil fresco picado por encima.

9- Retira del fuego y sirve inmediatamente los chipirones al ajillo bien calientes.

Chipirones al ajillo receta fácil y tradicional Chipirones al ajillo receta fácil y tradicional Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los chipirones al ajillo son una de las tapas más valoradas de la gastronomía española, especialmente en zonas costeras. Esta receta permite disfrutar de un plato rápido, sabroso y muy aromático. La clave está en una cocción breve para que los chipirones queden tiernos y no se endurezcan. El aceite de oliva, el ajo y el toque de guindilla aportan un sabor característico e irresistible. Además, esta receta es perfecta para compartir en reuniones informales o como entrante. Prepararlos en casa es sencillo y garantiza un resultado auténtico, fiel a la tradición culinaria mediterránea.