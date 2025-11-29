Receta de chipirones en su tinta: un plato tradicional con intenso sabor marino

Esta receta de chipirones en su tinta es un clásico del norte de España que destaca por su sabor profundo, su textura delicada y su elegante presentación. La receta combina ingredientes sencillos con una técnica tradicional que potencia el aroma marino y crea un plato perfecto para ocasiones o comidas.

La receta era tradicionalmente preparada por pescadores como una forma práctica de aprovechar todo el chipirón, incluyendo su tinta, sin desperdiciar nada.

1- Limpia los chipirones y córtalos en anillas, reserva las bolsas de tinta .

2- Sofríe la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva hasta que estén transparentes.

3- Añade los tomates triturados y cocina hasta obtener una salsa espesa.

4- Incorpora los chipirones y mezcla suavemente.

5- Vierte el vino blanco y deja reducir durante cinco minutos.

6- Disuelve la tinta en el caldo y agrégala a la preparación.

7- Añade el laurel, sal y pimienta.

8- Cocina a fuego lento durante 35 minutos hasta que estén tiernos.

9- Rectifica la sazón y sirve caliente acompañado de arroz blanco.

Aunque parece una receta sofisticada, su origen es humilde y nació como una receta casera en las zonas costeras del norte de España.

De la cocina a la mesa

Esta receta de chipirones en su tinta representa una auténtica joya culinaria que combina tradición, sencillez y sabor intenso en cada bocado. La paciencia en la cocción permite que la salsa adquiera una textura suave y un color profundo característico. Preparar esta receta en casa es una forma excelente de disfrutar la gastronomía marinera sin complicaciones, siempre que se utilicen ingredientes frescos y de calidad. Ideal para una comida especial, este plato sorprende por su elegancia, su aroma y su equilibrio perfecto entre lo salino y lo suave, convirtiéndose en una experiencia gastronómica memorable. ¡A disfrutar!