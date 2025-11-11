Receta de merluza en salsa verde: el clásico vasco más fácil, saludable y delicioso paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de merluza en salsa verde, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de merluza en salsa verde es uno de los platos más emblemáticos del País Vasco y del norte de España. Con una preparación sencilla y un sabor refinado, esta receta combina la suavidad del pescado con una salsa de perejil, ajo y vino blanco que realza su frescura natural.
Ingredientes para una merluza en salsa verde perfecta
Rinde 4 porciones
- 8 rodajas de merluza fresca.
- 3 dientes de ajo.
- 1 manojo de perejil fresco.
- 200 ml de vino blanco seco.
- 200 ml de caldo de pescado.
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 1 cucharadita de harina.
- Sal al gusto.
- (Opcional) 8 almejas o guisantes para acompañar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Salpimienta las rodajas de merluza y resérvalas.
2- Pica finamente el ajo y el perejil.
3- En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva y sofríe el ajo a fuego bajo sin dejar que se queme.
4- Añade la harina y remueve rápidamente para formar una base ligera.
5- Vierte el vino blanco y deja reducir unos minutos para eliminar el alcohol.
6- Agrega el caldo de pescado y la mitad del perejil picado, removiendo hasta obtener una salsa homogénea.
7- Coloca las rodajas de merluza en la sartén, cúbrelas con la salsa y cocina a fuego medio durante 6–8 minutos.
8- Si usas almejas o guisantes, añádelos en los últimos minutos de cocción.
9- Espolvorea con el resto del perejil y sirve inmediatamente, bañando el pescado con la salsa.
De la cocina a la mesa
La merluza en salsa verde es una receta que representa la elegancia y la sencillez de la cocina vasca. Su preparación resalta el sabor natural del pescado gracias a una salsa ligera y aromática, donde el ajo, el perejil y el vino blanco se combinan a la perfección. Es un plato ideal para quienes buscan una opción saludable y deliciosa, perfecta tanto para comidas diarias como para ocasiones especiales. ¡A disfrutar!