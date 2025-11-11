Receta de merluza en salsa verde: el clásico vasco más fácil, saludable y delicioso paso a paso

Esta receta de merluza en salsa verde es uno de los platos más emblemáticos del País Vasco y del norte de España. Con una preparación sencilla y un sabor refinado, esta receta combina la suavidad del pescado con una salsa de perejil , ajo y vino blanco que realza su frescura natural.

Aunque parece sofisticada, esta receta es baja en grasa y muy saludable gracias a su salsa a base de aceite de oliva, vino y perejil.

1- Salpimienta las rodajas de merluza y resérvalas.

2- Pica finamente el ajo y el perejil.

3- En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva y sofríe el ajo a fuego bajo sin dejar que se queme.

4- Añade la harina y remueve rápidamente para formar una base ligera.

5- Vierte el vino blanco y deja reducir unos minutos para eliminar el alcohol.

6- Agrega el caldo de pescado y la mitad del perejil picado, removiendo hasta obtener una salsa homogénea.

7- Coloca las rodajas de merluza en la sartén, cúbrelas con la salsa y cocina a fuego medio durante 6–8 minutos.

8- Si usas almejas o guisantes, añádelos en los últimos minutos de cocción.

9- Espolvorea con el resto del perejil y sirve inmediatamente, bañando el pescado con la salsa.

Algunas versiones añaden almejas, espárragos o guisantes, lo que convierte esta receta en un plato adaptable a distintos gustos y ocasiones.

De la cocina a la mesa

La merluza en salsa verde es una receta que representa la elegancia y la sencillez de la cocina vasca. Su preparación resalta el sabor natural del pescado gracias a una salsa ligera y aromática, donde el ajo, el perejil y el vino blanco se combinan a la perfección. Es un plato ideal para quienes buscan una opción saludable y deliciosa, perfecta tanto para comidas diarias como para ocasiones especiales. ¡A disfrutar!