Receta

Receta de bacalao a la vizcaína: el clásico vasco lleno de sabor

Prepara esta receta paso a paso de bacalao a la vizcaína, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

Candela Spann

Esta receta de bacalao a la vizcaína nació en el País Vasco en el siglo XIX, cuando el bacalao seco era un alimento básico por su facilidad de conservación durante los largos viajes marítimos.

Esta receta de bacalao a la vizcaína es una joya de la cocina vasca, famosa por su exquisita salsa roja elaborada con pimientos choriceros y cebolla. Es un plato lleno de sabor, historia y tradición, ideal para ocasiones especiales o para disfrutar de un auténtico toque del norte de España.

En Vizcaya, esta receta es un plato típico de Semana Santa y Navidad, y cada familia suele tener su propio toque secreto, transmitido de generación en generación.
Ingredientes para un bacalao a la vizcaína perfecto

Rinde: 4 porciones

  • 600 g de bacalao desalado.
  • 4 pimientos choriceros.
  • 2 cebollas grandes picadas.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 2 tomates maduros rallados.
  • 150 ml de aceite de oliva virgen extra.
  • 1 hoja de laurel.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Coloca los pimientos choriceros en agua caliente durante 30 minutos para hidratarlos. Raspa su pulpa con una cuchara y reserva.
  2. En una cazuela, calienta el aceite de oliva y sofríe las cebollas lentamente hasta que estén transparentes.
  3. Agrega el ajo y cocina un par de minutos más.
  4. Añade los tomates rallados y cocina hasta que reduzcan.
  5. Incorpora la pulpa de los pimientos choriceros, la hoja de laurel, sal y pimienta. Cocina a fuego bajo durante 15 minutos.
  6. Tritura la salsa si deseas una textura más fina.
  7. Coloca el bacalao en la cazuela, con la piel hacia arriba, y cocina a fuego lento durante 10-12 minutos sin remover demasiado.
  8. Mueve la cazuela con suavidad para ligar la salsa con la gelatina del pescado.

Aunque la receta original no lleva tomate, muchas versiones modernas lo incluyen para dar mayor suavidad y color a la salsa sin alterar su esencia.
De la cocina a la mesa

El bacalao a la vizcaína es una receta emblemática del País Vasco, símbolo de la tradición marinera y del respeto por los ingredientes sencillos pero de calidad. Su inconfundible salsa roja, rica en sabor y matices, convierte este plato en una experiencia gastronómica única. Prepararlo en casa permite disfrutar de una cocina artesanal que combina técnica, paciencia y autenticidad. ¡A disfrutar!

