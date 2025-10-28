Receta de bacalao a la vizcaína: el clásico vasco lleno de sabor
Prepara esta receta paso a paso de bacalao a la vizcaína, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta de bacalao a la vizcaína es una joya de la cocina vasca, famosa por su exquisita salsa roja elaborada con pimientos choriceros y cebolla. Es un plato lleno de sabor, historia y tradición, ideal para ocasiones especiales o para disfrutar de un auténtico toque del norte de España.
Ingredientes para un bacalao a la vizcaína perfecto
Rinde: 4 porciones
- 600 g de bacalao desalado.
- 4 pimientos choriceros.
- 2 cebollas grandes picadas.
- 2 dientes de ajo picados.
- 2 tomates maduros rallados.
- 150 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 1 hoja de laurel.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Coloca los pimientos choriceros en agua caliente durante 30 minutos para hidratarlos. Raspa su pulpa con una cuchara y reserva.
- En una cazuela, calienta el aceite de oliva y sofríe las cebollas lentamente hasta que estén transparentes.
- Agrega el ajo y cocina un par de minutos más.
- Añade los tomates rallados y cocina hasta que reduzcan.
- Incorpora la pulpa de los pimientos choriceros, la hoja de laurel, sal y pimienta. Cocina a fuego bajo durante 15 minutos.
- Tritura la salsa si deseas una textura más fina.
- Coloca el bacalao en la cazuela, con la piel hacia arriba, y cocina a fuego lento durante 10-12 minutos sin remover demasiado.
- Mueve la cazuela con suavidad para ligar la salsa con la gelatina del pescado.
De la cocina a la mesa
El bacalao a la vizcaína es una receta emblemática del País Vasco, símbolo de la tradición marinera y del respeto por los ingredientes sencillos pero de calidad. Su inconfundible salsa roja, rica en sabor y matices, convierte este plato en una experiencia gastronómica única. Prepararlo en casa permite disfrutar de una cocina artesanal que combina técnica, paciencia y autenticidad. ¡A disfrutar!