Receta de bacalao a la vizcaína: el clásico vasco lleno de sabor

Esta receta de bacalao a la vizcaína es una joya de la cocina vasca, famosa por su exquisita salsa roja elaborada con pimientos choriceros y cebolla . Es un plato lleno de sabor, historia y tradición, ideal para ocasiones especiales o para disfrutar de un auténtico toque del norte de España.

En Vizcaya, esta receta es un plato típico de Semana Santa y Navidad, y cada familia suele tener su propio toque secreto, transmitido de generación en generación.

Aunque la receta original no lleva tomate, muchas versiones modernas lo incluyen para dar mayor suavidad y color a la salsa sin alterar su esencia.

De la cocina a la mesa

El bacalao a la vizcaína es una receta emblemática del País Vasco, símbolo de la tradición marinera y del respeto por los ingredientes sencillos pero de calidad. Su inconfundible salsa roja, rica en sabor y matices, convierte este plato en una experiencia gastronómica única. Prepararlo en casa permite disfrutar de una cocina artesanal que combina técnica, paciencia y autenticidad. ¡A disfrutar!