Probá la receta de pan de ajo más fácil y rica para acompañar tus comidas

Esta receta de pan de ajo y hierbas casero te va a enamorar con su aroma, textura dorada y sabor irresistible.

Candela Spann

Cociná la receta de pan de ajo y hierbas al estilo casero y sorprendé con su textura perfecta.

Shutterstock

Si querés llenar tu cocina de un aroma irresistible, esta receta de pan de ajo y hierbas es la indicada. El ajo y las hierbas se integran directamente en la masa, logrando un pan perfumado, delicioso y perfecto para acompañar comidas o disfrutar solo.

Ingredientes para un pan de ajo perfecto

Rinde 1 pan grande o 8 pancitos

  • 500 g de harina 000.

  • 10 g de sal.

  • 10 g de azúcar.

  • 10 g de levadura seca.

  • 300 ml de agua tibia.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

  • 3 dientes de ajo picados finos.

  • 1 cucharada de hierbas secas (orégano, tomillo, perejil o mezcla a gusto).

Un pan para que saborees cada bocado
La receta de pan de ajo y hierbas tiene origen en Italia, pero se popularizó en todo el mundo como acompañamiento clásico de pastas.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Mezclá el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. En un bowl, poné la harina y la sal. Hacelo un hueco y agregá la mezcla de levadura, el aceite, el ajo picado y las hierbas.
  3. Uní todo y amasá unos 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica. Si está muy pegajosa, agregá apenas más harina.
  4. Colocá la masa en un bowl aceitado, cubrila con film o paño y dejala descansar 1 hora o hasta que duplique su volumen.
  5. Desgasificá la masa, formá un pan o pancitos y acomodalos en una placa apenas aceitada.
  6. Dejá reposar otros 30 minutos tapado.
  7. Cociná en horno precalentado a 180 °C por 25–30 minutos o hasta que esté dorado y suene hueco al golpear la base.
  8. Dejalo sobre una rejilla antes de cortar.
Disfrutálos como más te gusten solos o como acompañamento de comidas o picadas
Las hierbas frescas potencian el sabor del ajo y aportan aroma sin necesidad de usar más sal.

Este pan casero con ajo y hierbas se conserva perfectamente durante 2 a 3 días a temperatura ambiente, envuelto en un paño o dentro de una bolsa de papel. El ajo también actúa como conservante natural, ayudando a que el pan dure un poco más sin perder humedad ni textura. ¡Disfrutá este pan!.

