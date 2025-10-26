Probá la receta de pan de ajo más fácil y rica para acompañar tus comidas
Esta receta de pan de ajo y hierbas casero te va a enamorar con su aroma, textura dorada y sabor irresistible.
Si querés llenar tu cocina de un aroma irresistible, esta receta de pan de ajo y hierbas es la indicada. El ajo y las hierbas se integran directamente en la masa, logrando un pan perfumado, delicioso y perfecto para acompañar comidas o disfrutar solo.
Ingredientes para un pan de ajo perfecto
Rinde 1 pan grande o 8 pancitos
500 g de harina 000.
10 g de sal.
10 g de azúcar.
10 g de levadura seca.
300 ml de agua tibia.
2 cucharadas de aceite de oliva.
3 dientes de ajo picados finos.
1 cucharada de hierbas secas (orégano, tomillo, perejil o mezcla a gusto).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Mezclá el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
- En un bowl, poné la harina y la sal. Hacelo un hueco y agregá la mezcla de levadura, el aceite, el ajo picado y las hierbas.
- Uní todo y amasá unos 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica. Si está muy pegajosa, agregá apenas más harina.
- Colocá la masa en un bowl aceitado, cubrila con film o paño y dejala descansar 1 hora o hasta que duplique su volumen.
- Desgasificá la masa, formá un pan o pancitos y acomodalos en una placa apenas aceitada.
- Dejá reposar otros 30 minutos tapado.
- Cociná en horno precalentado a 180 °C por 25–30 minutos o hasta que esté dorado y suene hueco al golpear la base.
- Dejalo sobre una rejilla antes de cortar.
Este pan casero con ajo y hierbas se conserva perfectamente durante 2 a 3 días a temperatura ambiente, envuelto en un paño o dentro de una bolsa de papel. El ajo también actúa como conservante natural, ayudando a que el pan dure un poco más sin perder humedad ni textura. ¡Disfrutá este pan!.