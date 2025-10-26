Receta de galletas de avena y cacao: ¡ricas y con trozos de chocolate!
Aprendé a preparar la receta más rica de cookies de avena y chocolate, crujientes por fuera y suaves por dentro.
No hay nada más rico que el olor de unas galletitas saliendo del horno. Esta receta combina lo mejor de dos mundos, porque tiene el toque rústico de la avena y la intensidad del cacao. No son empalagosas ni básicas, porque tienen textura, aroma y ese toque salado que resalta el sabor del chocolate. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
-
1 taza de avena
1 taza de harina común
½ taza de cacao amargo
1 huevo
½ taza de azúcar mascabo
100 g de manteca derretida
1 cucharadita de esencia de vainilla
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de polvo de hornear
½ taza de trozos de chocolate (negro o con leche)
Paso a paso de la receta:
-
Precalentar el horno a 180 °C.
Mezclar manteca, azúcar y huevo hasta obtener una crema.
Agregar vainilla, cacao, harina, avena, sal y polvo de hornear.
Incorporar los trozos de chocolate y mezclar.
Formar bolitas y colocarlas en una bandeja con papel manteca, dejando espacio entre ellas.
Hornear entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro blando.
Dejar enfriar y disfrutar con una pizca extra de sal encima si se desea. ¡Y listo!