Prepará la receta de dulce de batata casero más rica y fácil

Antes de existir la gelatina, la receta de dulce de batata se espesaba con agar-agar o simplemente se cocinaba por más tiempo.

Cociná las batatas, lávalas bien y hervilas con cáscara hasta que estén tiernas. Pélalas y hacé un puré bien liso, sin grumos.

Hidratá la gelatina, disolvé los sobres en 100 ml de agua fría y dejá reposar.

Prepará el almíbar, en una olla amplia, colocá el azúcar con 250 ml de agua y el jugo de limón. Cociná hasta que el azúcar se disuelva y empiece a hervir.

Incorporá el puré de batata al almíbar caliente, mezclando constantemente para que no se pegue.

Revolvé a fuego medio durante unos 15 a 20 minutos, hasta que la mezcla espese y se vea brillante.

Agregá la gelatina disuelta y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta que esté todo integrado.

Volcá el dulce caliente en un molde humedecido (puede ser de plástico o de vidrio).