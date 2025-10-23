Presenta:

Tendencias

|

Receta

Prepará la receta de dulce de batata casero más rica y fácil

Una receta argentina que no falla: dulce de batata firme, suave y delicioso, hecho con ingredientes simples.

Candela Spann

Convertí batatas comunes en un postre increíble con esta receta de dulce de batata.

Convertí batatas comunes en un postre increíble con esta receta de dulce de batata.

Shutterstock

Clásico, dulce y con ese sabor de la infancia, el dulce de batata es un ícono argentino. Ideal para acompañar con queso fresco en el típico postre “vigilante”, esta receta casera es simple, económica y tiene todo el gusto de lo hecho en casa.

Ingredientes para un dulce perfecto

Rinde: 1 molde de 1 kilo aprox.

Te Podría Interesar

  • Batatas (camote o boniato), 1 kg.
  • Azúcar, 700 g.
  • Agua, 250 ml.
  • Gelatina sin sabor, 2 sobres (14 g aprox.).
  • Esencia de vainilla, 1 cdita.
  • Jugo de limón, 1 cda.
Probá este dulce de batata
Antes de existir la gelatina, la receta de dulce de batata se espesaba con agar-agar o simplemente se cocinaba por más tiempo.

Antes de existir la gelatina, la receta de dulce de batata se espesaba con agar-agar o simplemente se cocinaba por más tiempo.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Cociná las batatas, lávalas bien y hervilas con cáscara hasta que estén tiernas. Pélalas y hacé un puré bien liso, sin grumos.

  2. Hidratá la gelatina, disolvé los sobres en 100 ml de agua fría y dejá reposar.

  3. Prepará el almíbar, en una olla amplia, colocá el azúcar con 250 ml de agua y el jugo de limón. Cociná hasta que el azúcar se disuelva y empiece a hervir.

  4. Incorporá el puré de batata al almíbar caliente, mezclando constantemente para que no se pegue.

  5. Revolvé a fuego medio durante unos 15 a 20 minutos, hasta que la mezcla espese y se vea brillante.

  6. Agregá la gelatina disuelta y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta que esté todo integrado.

  7. Volcá el dulce caliente en un molde humedecido (puede ser de plástico o de vidrio).

  8. Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera unas 4–6 horas, hasta que tome firmeza.

Una combinación explosiva dulce y queso
En Argentina, el clásico postre “vigilante” combina dulce de batata con queso fresco, un dúo que nació en los bares porteños del siglo XX. Este dulce es una receta que no pasa de moda.

En Argentina, el clásico postre “vigilante” combina dulce de batata con queso fresco, un dúo que nació en los bares porteños del siglo XX. Este dulce es una receta que no pasa de moda.

El dulce de batata casero tiene su origen en el Río de la Plata y se popularizó en el siglo XIX como una forma de conservar las batatas fuera de temporada.

Se conserva en heladera hasta 10 días, bien cubierto o dentro del molde. También podés hacerlo mitad batata, mitad zapallo, para una versión más suave. ¡Disfrutálo!.

Archivado en

Notas Relacionadas