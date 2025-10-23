Prepará la receta de dulce de batata casero más rica y fácil
Una receta argentina que no falla: dulce de batata firme, suave y delicioso, hecho con ingredientes simples.
Clásico, dulce y con ese sabor de la infancia, el dulce de batata es un ícono argentino. Ideal para acompañar con queso fresco en el típico postre “vigilante”, esta receta casera es simple, económica y tiene todo el gusto de lo hecho en casa.
Ingredientes para un dulce perfecto
Rinde: 1 molde de 1 kilo aprox.
- Batatas (camote o boniato), 1 kg.
- Azúcar, 700 g.
- Agua, 250 ml.
- Gelatina sin sabor, 2 sobres (14 g aprox.).
- Esencia de vainilla, 1 cdita.
- Jugo de limón, 1 cda.
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Cociná las batatas, lávalas bien y hervilas con cáscara hasta que estén tiernas. Pélalas y hacé un puré bien liso, sin grumos.
Hidratá la gelatina, disolvé los sobres en 100 ml de agua fría y dejá reposar.
Prepará el almíbar, en una olla amplia, colocá el azúcar con 250 ml de agua y el jugo de limón. Cociná hasta que el azúcar se disuelva y empiece a hervir.
Incorporá el puré de batata al almíbar caliente, mezclando constantemente para que no se pegue.
Revolvé a fuego medio durante unos 15 a 20 minutos, hasta que la mezcla espese y se vea brillante.
Agregá la gelatina disuelta y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta que esté todo integrado.
Volcá el dulce caliente en un molde humedecido (puede ser de plástico o de vidrio).
Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera unas 4–6 horas, hasta que tome firmeza.
El dulce de batata casero tiene su origen en el Río de la Plata y se popularizó en el siglo XIX como una forma de conservar las batatas fuera de temporada.
Se conserva en heladera hasta 10 días, bien cubierto o dentro del molde. También podés hacerlo mitad batata, mitad zapallo, para una versión más suave. ¡Disfrutálo!.