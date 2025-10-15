Hacete esta receta de pepas de batata fáciles, tiernas y llenas de relleno

Si sos fan de las masas dulces, esta receta de pepas de batata te va a encantar. Son un clásico de panadería argentina, perfectas para acompañar el mate o un cafecito. Con ingredientes simples y económicos, vas a lograr unas pepas suaves, doraditas y con ese relleno dulce que nos transporta directo a la infancia.

Ingredientes

manteca 100 g,

azúcar 80 g,

huevo 1,

esencia de vainilla 1 cdita,

harina leudante 200 g,

pizca de sal,

dulce de batata 200 g,

ralladura de limón (opcional).

Cuando pruebes una no podrás parar de comer La receta de pepas de batata nació en panaderías argentinas como una forma práctica de aprovechar masa dulce sobrante. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Batí la manteca blanda con el azúcar hasta que quede una crema suave. Agregá el huevo y la esencia de vainilla. Mezclá bien. Sumá la harina leudante tamizada y la pizca de sal. Uní sin amasar demasiado hasta lograr una masa tierna. Formá bolitas del tamaño de una nuez y colocalas en una placa enmantecada o con papel manteca. Haceles un huequito en el centro con el dedo o con el mango de una cuchara. Rellená con trocitos de dulce de batata blando o apenas derretido a baño María. Llevá al horno precalentado a 180 °C por unos 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base. Dejálas enfriar antes de moverlas, porque salen blanditas y se endurecen al enfriar.

Dejálas que se enfríen antes de llevarlas a tu mesa En muchas casas, la receta de pepas de batata se pasa de generación en generación como un clásico familiar de la merienda. Shutterstock

Las pepas surgieron en las panaderías argentinas a mediados del siglo XX como una forma de aprovechar restos de masa. Con el tiempo se volvieron un ícono nacional. Si querés conservarlas, guardalas en un frasco hermético hasta una semana o freezalas por un mes; se mantienen riquísimas y tiernas al recalentarlas unos segundos. ¡Viva la pepa!.