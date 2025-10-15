Receta tradicional de albóndigas en salsa española: sabor de hogar
Prepara esta receta paso a paso de albóndigas en salsa española, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta tradicional española es un clásico de la cocina casera, perfecta para compartir en familia. Las albóndigas en salsa española combinan carne tierna con una salsa espesa y sabrosa, ideal para acompañar con pan o arroz. Es un plato reconfortante, lleno de sabor y muy fácil de preparar.
Ingredientes para unas albóndigas con salsa perfectas
Rinde: 4 porciones
- 500 g de carne molida de res y cerdo (mitad y mitad).
- 1 huevo.
- 2 dientes de ajo picados.
- ½ taza de pan rallado.
- 1 cebolla grande.
- 2 tomates maduros.
- 1 taza de caldo de carne.
- ½ taza de vino blanco.
- 2 cucharadas de harina.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta al gusto.
- Perejil fresco picado.
Paso a paso ¡muy fácil!
- En un bol, mezcla la carne molida con el huevo, ajo, pan rallado, sal, pimienta y perejil.
- Forma bolitas del tamaño de una nuez.
- Pásalas ligeramente por harina y fríelas en aceite caliente hasta que se doren. Reserva.
- En la misma sartén, sofríe la cebolla picada hasta que esté transparente.
- Añade los tomates rallados y cocina unos minutos.
- Incorpora el vino blanco y deja evaporar el alcohol.
- Agrega el caldo de carne y mezcla bien.
- Coloca las albóndigas en la salsa y cocina a fuego bajo por 20 minutos.
- Ajusta la sal y espolvorea perejil al servir.
De la cocina a la mesa
Las albóndigas en salsa española son un plato que encarna la esencia de la cocina hogareña: sabores profundos, texturas suaves y una salsa irresistible. Es una preparación que gusta tanto a niños como adultos, y su versatilidad permite servirla con arroz, puré o pasta. Con esta receta, podrás disfrutar un clásico español lleno de tradición y sabor casero en tu mesa. ¡A disfrutar!