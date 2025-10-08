Receta de choripán con salsa criolla: el clásico argentino que todos ama

Si buscás un clásico del asado argentino, esta receta de choripán con salsa criolla es perfecta. Jugoso, con el sabor del chorizo y el toque fresco y aromático de la salsa criolla , es ideal para reuniones, picadas o meriendas. Aprendé cómo preparar choripanes irresistibles y una vinagreta casera que hace la diferencia.

Chorizos parrilleros 4 unidades.

Pan tipo baguette o marraqueta 4 unidades.

Cebolla 1 mediana.

Pimiento rojo ½.

Tomate 1 mediano.

Perejil picado 2 cucharadas.

Ajo 1 diente.

Vinagre de vino 2 cucharadas.

Aceite 4 cucharadas.

Sal y pimienta a gusto.

Opcional: unas gotas de limón.

Sabor argentino en tu mesa La receta de choripán con salsa criolla es un clásico argentino infaltable en cualquier asado o reunión familiar. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Encendé la parrilla o sartén y cociná los chorizos hasta que estén dorados y jugosos por dentro. Cortá el pan a la mitad sin separarlo completamente y tostalo ligeramente en la parrilla. Para la salsa criolla, picá finita la cebolla, el pimiento, el tomate, el perejil y el ajo. Mezclá en un bol con vinagre, aceite, sal, pimienta y unas gotas de limón si querés. Colocá los chorizos dentro del pan y agregá la salsa criolla por encima, repartiendo bien los vegetales. Serví de inmediato, acompañado de papas fritas, ensalada o solo, como un verdadero clásico argentino.

Un buen chiripan con salsa criolla alegrará a todos Muchas familias argentinas adaptan la receta agregando limón, más ajo o pimientos para darle un toque personal. Shutterstock

El choripán con salsa criolla es un plato rápido, rendidor y delicioso. Consumido fresco, es mejor disfrutarlo al momento, aunque podés conservar los chorizos cocidos en la heladera por 1–2 días y la salsa criolla en un frasco hermético hasta 3 días. Un dato útil: la salsa criolla mejora si la preparás con anticipación, dejando que los sabores se integren. Este choripán, combina el sabor intenso del chorizo con la frescura de la vinagreta, haciendo de cada bocado un clásico infaltable del asado argentino. Perfecto para reuniones familiares, picadas o cualquier ocasión donde el sabor casero marque la diferencia. ¡Y listo!.