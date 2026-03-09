Presenta:

Tendencias

|

Receta

Celebrá hoy el día mundial de la tortilla de papas con esta receta paso a paso

Una receta clásica de tortilla de papas, dorada por fuera y tierna por dentro, ideal para una comida simple, sabrosa y bien casera.

Candela Spann

Receta de tortilla de papas dorada y jugosa.

Receta de tortilla de papas dorada y jugosa.

Shutterstock

Si hay un plato simple y rendidor, es esta receta de tortilla de papas. Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta tortilla es perfecta para un almuerzo rápido, una cena liviana o para compartir en una picada. Es un clásico de la cocina casera que nunca falla.

Tortilla de papas clásica fácil y casera
Con el tiempo, la receta de tortilla de papas se adaptó con ingredientes como queso, chorizo o verduras.

Con el tiempo, la receta de tortilla de papas se adaptó con ingredientes como queso, chorizo o verduras.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 700 gramos de papas.

  • 5 huevos (aproximadamente 300 gramos).

  • 150 gramos de cebolla.

  • 120 gramos de aceite.

  • 5 gramos de sal.

  • 2 gramos de pimienta negra molida.

Paso a paso para crear una tortilla de papas deliciosa

1- Pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubos pequeños.

2- Pelá la cebolla y cortala en tiras finas.

3- En una sartén grande calentá el aceite y agregá las papas junto con la cebolla.

4- Cociná a fuego medio hasta que las papas estén tiernas.

5- Escurrí el exceso de aceite y dejá entibiar.

6- En un bol grande batí los huevos, agregá la sal y la pimienta negra molida.

7- Incorporá las papas con cebolla a los huevos batidos y mezclá bien.

8- Volcá la mezcla en una sartén con un poco de aceite caliente.

9- Cociná a fuego medio hasta que la base esté dorada. Luego, dá vuelta la tortilla de papas con ayuda de un plato y cociná unos minutos más.

La combinación de papas y huevo es explosiva para tu paladar
En Argentina, la receta de tortilla de papas se volvió muy popular en bodegones y casas de familia.

En Argentina, la receta de tortilla de papas se volvió muy popular en bodegones y casas de familia.

De la cocina a la mesa

Esta receta de tortilla de papas es una de las preparaciones más queridas de la cocina casera. Es simple, económica y siempre queda rica. Podés servirla caliente, tibia o incluso fría, acompañada con ensalada o pan. También podés sumarle ingredientes como jamón, queso o morrón para darle otra vuelta de sabor. Se conserva bien en heladera hasta dos días y es perfecta para recalentar en sartén o comer fría en una picada. ¡Hoy es día de festejo!.

Archivado en

Notas Relacionadas