Celebrá hoy el día mundial de la tortilla de papas con esta receta paso a paso

Si hay un plato simple y rendidor, es esta receta de tortilla de papas . Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta tortilla es perfecta para un almuerzo rápido, una cena liviana o para compartir en una picada . Es un clásico de la cocina casera que nunca falla.

Con el tiempo, la receta de tortilla de papas se adaptó con ingredientes como queso, chorizo o verduras.

1- Pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubos pequeños.

3- En una sartén grande calentá el aceite y agregá las papas junto con la cebolla .

4- Cociná a fuego medio hasta que las papas estén tiernas.

5- Escurrí el exceso de aceite y dejá entibiar.

6- En un bol grande batí los huevos, agregá la sal y la pimienta negra molida.

7- Incorporá las papas con cebolla a los huevos batidos y mezclá bien.

8- Volcá la mezcla en una sartén con un poco de aceite caliente.

9- Cociná a fuego medio hasta que la base esté dorada. Luego, dá vuelta la tortilla de papas con ayuda de un plato y cociná unos minutos más.

La combinación de papas y huevo es explosiva para tu paladar En Argentina, la receta de tortilla de papas se volvió muy popular en bodegones y casas de familia. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de tortilla de papas es una de las preparaciones más queridas de la cocina casera. Es simple, económica y siempre queda rica. Podés servirla caliente, tibia o incluso fría, acompañada con ensalada o pan. También podés sumarle ingredientes como jamón, queso o morrón para darle otra vuelta de sabor. Se conserva bien en heladera hasta dos días y es perfecta para recalentar en sartén o comer fría en una picada. ¡Hoy es día de festejo!.