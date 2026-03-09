Celebrá hoy el día mundial de la tortilla de papas con esta receta paso a paso
Una receta clásica de tortilla de papas, dorada por fuera y tierna por dentro, ideal para una comida simple, sabrosa y bien casera.
Si hay un plato simple y rendidor, es esta receta de tortilla de papas. Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta tortilla es perfecta para un almuerzo rápido, una cena liviana o para compartir en una picada. Es un clásico de la cocina casera que nunca falla.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
-
700 gramos de papas.
5 huevos (aproximadamente 300 gramos).
150 gramos de cebolla.
120 gramos de aceite.
5 gramos de sal.
2 gramos de pimienta negra molida.
Paso a paso para crear una tortilla de papas deliciosa
1- Pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubos pequeños.
2- Pelá la cebolla y cortala en tiras finas.
3- En una sartén grande calentá el aceite y agregá las papas junto con la cebolla.
4- Cociná a fuego medio hasta que las papas estén tiernas.
5- Escurrí el exceso de aceite y dejá entibiar.
6- En un bol grande batí los huevos, agregá la sal y la pimienta negra molida.
7- Incorporá las papas con cebolla a los huevos batidos y mezclá bien.
8- Volcá la mezcla en una sartén con un poco de aceite caliente.
9- Cociná a fuego medio hasta que la base esté dorada. Luego, dá vuelta la tortilla de papas con ayuda de un plato y cociná unos minutos más.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tortilla de papas es una de las preparaciones más queridas de la cocina casera. Es simple, económica y siempre queda rica. Podés servirla caliente, tibia o incluso fría, acompañada con ensalada o pan. También podés sumarle ingredientes como jamón, queso o morrón para darle otra vuelta de sabor. Se conserva bien en heladera hasta dos días y es perfecta para recalentar en sartén o comer fría en una picada. ¡Hoy es día de festejo!.