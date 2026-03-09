Tips revelado en esta receta de rosquillas de anís crujientes: el dulce casero perfecto

Esta receta de rosquillas de anís es un clásico de la repostería tradicional española, muy típico en fiestas y celebraciones populares. Las rosquillas de anís destacan por su aroma intenso y su textura tierna por dentro y ligeramente crujiente por fuera. Con esta receta podrás prepararlas fácilmente en casa.

En algunas regiones de España, la receta incluye anís en grano además del licor de anís para potenciar el aroma.

1- Batir los huevos con el azúcar en un bol amplio hasta obtener una mezcla cremosa.

2- Añadir el aceite de oliva suave, el licor de anís y las semillas de anís , mezclando bien para integrar los sabores.

3- En otro recipiente, mezclar la harina de trigo con la levadura química y la sal.

4- Incorporar los ingredientes secos poco a poco a la mezcla anterior hasta formar una masa suave.

5- Amasar ligeramente hasta que la masa quede homogénea y manejable.

6- Formar pequeñas bolas y hacer un agujero en el centro para dar forma a las rosquillas.

7- Calentar el aceite para freír en una sartén profunda.

8- Freír las rosquillas de anís hasta que estén doradas por ambos lados.

9- Escurrir sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.

10- Rebozar en azúcar mientras aún estén templadas.

Receta de rosquillas de anís de toda la vida La receta de rosquillas de anís es una de las más tradicionales de la repostería española y suele prepararse en fiestas populares. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las rosquillas de anís forman parte de muchas tradiciones dulces en España y suelen prepararse especialmente en celebraciones populares. Lo ideal es comer las rosquillas el mismo día, cuando están más tiernas, aunque también se conservan bien durante dos o tres días si se guardan en un recipiente hermético. En muchas casas se acompañan con café, chocolate caliente o incluso un vasito de licor dulce. El aroma del anís es lo que hace tan especial a este dulce tradicional. ¡Disfrutá!.