Tips revelado en esta receta de rosquillas de anís crujientes: el dulce casero perfecto
Descubre la receta de rosquillas de anís caseras, un dulce tradicional español perfecto para acompañar el café o disfrutar en la merienda.
Esta receta de rosquillas de anís es un clásico de la repostería tradicional española, muy típico en fiestas y celebraciones populares. Las rosquillas de anís destacan por su aroma intenso y su textura tierna por dentro y ligeramente crujiente por fuera. Con esta receta podrás prepararlas fácilmente en casa.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
400 gramos de harina de trigo.
120 gramos de azúcar.
2 huevos.
80 mililitros de aceite de oliva suave.
40 mililitros de licor de anís.
10 gramos de semillas de anís.
16 gramos de levadura química.
2 gramos de sal.
500 mililitros de aceite para freír.
80 gramos de azúcar extra para rebozar.
Paso a paso para crear unas rosquillas de anís caseras deliciosas
1- Batir los huevos con el azúcar en un bol amplio hasta obtener una mezcla cremosa.
2- Añadir el aceite de oliva suave, el licor de anís y las semillas de anís, mezclando bien para integrar los sabores.
3- En otro recipiente, mezclar la harina de trigo con la levadura química y la sal.
4- Incorporar los ingredientes secos poco a poco a la mezcla anterior hasta formar una masa suave.
5- Amasar ligeramente hasta que la masa quede homogénea y manejable.
6- Formar pequeñas bolas y hacer un agujero en el centro para dar forma a las rosquillas.
7- Calentar el aceite para freír en una sartén profunda.
8- Freír las rosquillas de anís hasta que estén doradas por ambos lados.
9- Escurrir sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.
10- Rebozar en azúcar mientras aún estén templadas.
De la cocina a la mesa
Las rosquillas de anís forman parte de muchas tradiciones dulces en España y suelen prepararse especialmente en celebraciones populares. Lo ideal es comer las rosquillas el mismo día, cuando están más tiernas, aunque también se conservan bien durante dos o tres días si se guardan en un recipiente hermético. En muchas casas se acompañan con café, chocolate caliente o incluso un vasito de licor dulce. El aroma del anís es lo que hace tan especial a este dulce tradicional. ¡Disfrutá!.