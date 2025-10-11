Tips y receta para que tu arroz con leche quede cremoso y perfecto

La receta de arroz con leche es un clásico de la cocina argentina, ideal para meriendas, postres familiares o tardes frías. Su textura cremosa y su sabor dulce , con el toque de canela y vainilla , lo convierten en un plato que nunca pasa de moda.

1 taza de arroz.

1 litro de leche.

1 taza de azúcar.

1 rama de canel.

Cáscara de 1 limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Canela en polvo para espolvorear.

Acompaña tu arroz con leche súper cremoso con algunos frutos secos La receta de arroz con leche llegó a Argentina con inmigrantes españoles y se adaptó con limón y canela al estilo criollo. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Enjuagá el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara para quitar el exceso de almidón. En una cacerola grande, calentá la leche con la rama de canela y la cáscara de limón, sin que llegue a hervir demasiado. Agregá el arroz a la leche tibia y cociná a fuego medio-bajo, revolviendo con frecuencia para que no se pegue, durante unos 20-25 minutos. Añadí el azúcar y la esencia de vainilla. SeguÍ cocinando y revolviendo hasta que el arroz quede tierno y la mezcla cremosa. Retirá la cáscara de limón y la rama de canela. Serví caliente o frío y espolvoreá con canela en polvo al gusto.

Ya tienes listo el postre para llevar a tu mesa En muchas familias, la receta de arroz con leche se transmite de generación en generación como postre tradicional de las abuelas. Shutterstock

El arroz con leche se disfruta mejor recién hecho, pero también se puede conservar en la heladera por hasta 3 días en un recipiente tapado. Esta receta llegó a Argentina con los inmigrantes españoles y se adaptó a los gustos locales agregando limón y canela, convirtiéndose en un clásico infaltable en cualquier hogar. ¡Y listo el postre!.