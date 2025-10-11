Tips y receta para que tu arroz con leche quede cremoso y perfecto
Aprendé paso a paso la receta de arroz con leche, cremosa y aromática, con un toque de vainilla y canela que enamora a todos.
La receta de arroz con leche es un clásico de la cocina argentina, ideal para meriendas, postres familiares o tardes frías. Su textura cremosa y su sabor dulce, con el toque de canela y vainilla, lo convierten en un plato que nunca pasa de moda.
Ingredientes
Rinde: 6 pociones generosas
- 1 taza de arroz.
- 1 litro de leche.
- 1 taza de azúcar.
- 1 rama de canel.
- Cáscara de 1 limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Canela en polvo para espolvorear.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Enjuagá el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara para quitar el exceso de almidón.
- En una cacerola grande, calentá la leche con la rama de canela y la cáscara de limón, sin que llegue a hervir demasiado.
- Agregá el arroz a la leche tibia y cociná a fuego medio-bajo, revolviendo con frecuencia para que no se pegue, durante unos 20-25 minutos.
- Añadí el azúcar y la esencia de vainilla. SeguÍ cocinando y revolviendo hasta que el arroz quede tierno y la mezcla cremosa.
- Retirá la cáscara de limón y la rama de canela. Serví caliente o frío y espolvoreá con canela en polvo al gusto.
El arroz con leche se disfruta mejor recién hecho, pero también se puede conservar en la heladera por hasta 3 días en un recipiente tapado. Esta receta llegó a Argentina con los inmigrantes españoles y se adaptó a los gustos locales agregando limón y canela, convirtiéndose en un clásico infaltable en cualquier hogar. ¡Y listo el postre!.