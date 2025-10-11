Te revelamos los trucos para que tu receta de chorizo colorado quede firme, seco y bien especiado

La receta de chorizo colorado es un verdadero clásico de la cocina criolla. Con su color intenso, sabor ahumado y un toque picantito, este embutido artesanal es infaltable en locros , guisos o picadas . Hacerlo en casa no es difícil, solo lleva tiempo y buenos ingredientes. El resultado vale cada minuto de espera.

1 kg de carne de cerdo (preferentemente paleta o bondiola).

300 g de panceta o grasa de cerdo,

3 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de pimentón dulce.

1 cucharadita de pimentón picante,

1 cucharadita de ají molido.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharada de sal gruesa.

½ cucharadita de pimienta negra.

½ vaso de vino tinto.

Tripas naturales (de cerdo o vaca).

Prepara tu propio chorizo colorado La receta de chorizo colorado tradicional se transmitía de generación en generación en las chacras argentinas, con ligeras variaciones según la región. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Cortá la carne y la panceta en trozos y pasalas por la picadora o pedilas molidas en la carnicería. En un bol grande, mezclá la carne con los condimentos, el ajo y el vino tinto. Amasá con las manos para integrar bien todo. Tapá y dejá reposar en la heladera unas horas. Enjuagá las triples bien con agua tibia y usá una máquina o embudo para rellenarlas con la mezcla, evitando que quede aire adentro. Atalas cada 10–12 cm. Colgá los chorizos en un lugar fresco y ventilado durante 5 a 7 días, hasta que se sequen un poco y tomen su color característico.

Con un aroma sumamente delicioso y un sobor encantador La receta de chorizo colorado incluye pimentón como ingrediente clave, traído por inmigrantes españoles y adaptado al gusto criollo. Shutterstock

El chorizo colorado se puede conservar colgado en un lugar seco o en la heladera hasta un mes. También se puede freezar. Este chorizo se popularizó en las zonas rurales argentinas, donde se preparaba al final del invierno para usarlo en locros, pucheros y guisos bien criollos. ¡Disfruta de este chorizo colorado!.