Te revelamos los trucos para que tu receta de chorizo colorado quede firme, seco y bien especiado
Chorizo colorado casero, intenso y sabroso. Aprendé esta receta paso a paso con ingredientes simples y un toque bien argentino.
La receta de chorizo colorado es un verdadero clásico de la cocina criolla. Con su color intenso, sabor ahumado y un toque picantito, este embutido artesanal es infaltable en locros, guisos o picadas. Hacerlo en casa no es difícil, solo lleva tiempo y buenos ingredientes. El resultado vale cada minuto de espera.
Ingredientes
Rinde aprox. 1,5 kg de chorizo
- 1 kg de carne de cerdo (preferentemente paleta o bondiola).
- 300 g de panceta o grasa de cerdo,
- 3 dientes de ajo picados.
- 2 cucharadas de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de pimentón picante,
- 1 cucharadita de ají molido.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 cucharada de sal gruesa.
- ½ cucharadita de pimienta negra.
- ½ vaso de vino tinto.
- Tripas naturales (de cerdo o vaca).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Cortá la carne y la panceta en trozos y pasalas por la picadora o pedilas molidas en la carnicería.
- En un bol grande, mezclá la carne con los condimentos, el ajo y el vino tinto. Amasá con las manos para integrar bien todo. Tapá y dejá reposar en la heladera unas horas.
- Enjuagá las triples bien con agua tibia y usá una máquina o embudo para rellenarlas con la mezcla, evitando que quede aire adentro. Atalas cada 10–12 cm.
- Colgá los chorizos en un lugar fresco y ventilado durante 5 a 7 días, hasta que se sequen un poco y tomen su color característico.
El chorizo colorado se puede conservar colgado en un lugar seco o en la heladera hasta un mes. También se puede freezar. Este chorizo se popularizó en las zonas rurales argentinas, donde se preparaba al final del invierno para usarlo en locros, pucheros y guisos bien criollos. ¡Disfruta de este chorizo colorado!.