Receta de budín de pan casero: el postre argentino más fácil y rendidor

La receta de budín de pan es un clásico de las cocinas argentinas, especialmente cuando sobra pan del día anterior. Dulce , húmedo y bien casero, este postre tiene ese sabor a hogar que nunca pasa de moda. Ideal para la merienda o después de una buena comida.

300 g de pan duro.

½ litro de leche.

200 g de azúcar.

3 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de 1 limón (opcional).

50 g de pasas de uva (opcional).

Caramelo (hecho con 100 g de azúcar y un chorrito de agua).

Un excelente postre para compartir La receta de budín de pan nació como una forma casera de aprovechar el pan duro y evitar desperdicios, algo muy común en las cocinas argentinas. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

En una budinera, derretí el azúcar con un poco de agua hasta que tome color dorado. Cubrí bien la base y dejá enfriar. Cortá el pan en trozos y remojalo en la leche tibia hasta que se ablande. Luego pisalo con un tenedor o licuá si preferís una textura más lisa. Agregá el azúcar, los huevos, la vainilla y la ralladura de limón. Si te gusta, incorporá las pasas. Mezclá bien todo. Verté la mezcla sobre el caramelo y cociná a baño María en horno medio (180 °C) durante 50 a 60 minutos, hasta que al pinchar salga limpio. Dejálo enfriar antes de desmoldar para que el caramelo se asiente.

Nada más reconfortante que una buena porción de budín de pan La receta de budín de pan es una de las más antiguas del país, traída por inmigrantes europeos y adaptada con ingredientes locales. Shutterstock

Este budín de pan se conserva en la heladera por hasta 4 días y podés freezarlo en porciones. La receta de budín de pan nació para no desperdiciar el pan duro, un hábito típico de las abuelas argentinas que convertían la simpleza en dulzura. Perfecto para acompañar con dulce de leche o crema. ¡Al pan pan y en tu mesa budín de pan!.