Pollo con limón casero: una receta rápida y deliciosa para todos los días
Aprendé cómo hacer la receta de pollo con limón fácil y sabrosa. Un plato liviano, aromático y jugoso, ideal para disfrutar en cualquier comida del día.
La receta de pollo con limón es una de esas comidas simples y riquísimas que salvan cualquier almuerzo o cena. Con pocos ingredientes y en poco tiempo, se logra un plato liviano, jugoso y lleno de aroma. Perfecto para acompañar con arroz, puré o unas buenas papas al horno.
Ingredientes
Rinde 4 porciones
Te Podría Interesar
- 4 presas de pollo (muslos o pechugas).
- 2 limones.
- 2 dientes de ajo picados.
- ½ taza de vino blanco (opcional).
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.
- Perejil picado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá las presas, secá bien con papel de cocina y salpimentalas de ambos lados.
- En una sartén grande o una olla, calentá el aceite y dorá las presas de pollo hasta que tomen un color parejo.
- Sumá el ajo picado y el jugo de limón. Si te gusta más intenso, agregá también un poco de ralladura.
- Si querés, añadí el vino y dejá que se evapore el alcohol. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo por unos 25 minutos, hasta que el pollo quede bien tierno.
- Terminá con perejil picado por encima y un chorrito de jugo fresco de limón antes de llevar a la mesa.
Este pollo con limón queda espectacular recién hecho, pero también se puede guardar en la heladera hasta dos días en un recipiente tapado. Para recalentarlo, usá horno o sartén, así conserva su textura. En muchas casas se le agrega al pollo, un toque de miel o mostaza para equilibrar la acidez del limón y darle un sabor más gourmet. ¡Y listo el pollo!.