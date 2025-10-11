Presenta:

Tendencias

|

Receta

Pollo con limón casero: una receta rápida y deliciosa para todos los días

Aprendé cómo hacer la receta de pollo con limón fácil y sabrosa. Un plato liviano, aromático y jugoso, ideal para disfrutar en cualquier comida del día.

Candela Spann

Trucos para que tu pollo con limón quede tierno y lleno de sabor.

Trucos para que tu pollo con limón quede tierno y lleno de sabor.

Shutterstock

La receta de pollo con limón es una de esas comidas simples y riquísimas que salvan cualquier almuerzo o cena. Con pocos ingredientes y en poco tiempo, se logra un plato liviano, jugoso y lleno de aroma. Perfecto para acompañar con arroz, puré o unas buenas papas al horno.

Ingredientes

Rinde 4 porciones

Te Podría Interesar

  • 4 presas de pollo (muslos o pechugas).
  • 2 limones.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • ½ taza de vino blanco (opcional).
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • Perejil picado (opcional).
El pollo con limón es una de esas recetas que siempre te hará quedar bien
El limón en esta receta no solo aporta sabor, también ayuda a ablandar la carne del pollo durante la cocción.

El limón en esta receta no solo aporta sabor, también ayuda a ablandar la carne del pollo durante la cocción.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lavá las presas, secá bien con papel de cocina y salpimentalas de ambos lados.
  2. En una sartén grande o una olla, calentá el aceite y dorá las presas de pollo hasta que tomen un color parejo.
  3. Sumá el ajo picado y el jugo de limón. Si te gusta más intenso, agregá también un poco de ralladura.
  4. Si querés, añadí el vino y dejá que se evapore el alcohol. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo por unos 25 minutos, hasta que el pollo quede bien tierno.
  5. Terminá con perejil picado por encima y un chorrito de jugo fresco de limón antes de llevar a la mesa.
Prepara este delicioso pollo con limón
En muchas parrillas argentinas esta receta tambien se hace al disco o a la parrilla con rodajas de limón asadas.

En muchas parrillas argentinas esta receta tambien se hace al disco o a la parrilla con rodajas de limón asadas.

Este pollo con limón queda espectacular recién hecho, pero también se puede guardar en la heladera hasta dos días en un recipiente tapado. Para recalentarlo, usá horno o sartén, así conserva su textura. En muchas casas se le agrega al pollo, un toque de miel o mostaza para equilibrar la acidez del limón y darle un sabor más gourmet. ¡Y listo el pollo!.

Archivado en

Notas Relacionadas