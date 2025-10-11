Presenta:

Cómo hacer las torrijas españolas caseras perfectas: receta fácil y deliciosa

Prepara esta receta paso a paso de torrijas, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

Candela Spann

Se pueden servir frías o calientes, y ambas formas son igual de populares ¡amamos las torrijas!

La receta de torrijas españolas es un clásico de la gastronomía de España, especialmente popular durante Semana Santa. Este dulce combina pan, leche aromatizada y huevo, dando lugar a un postre suave y delicioso. Fácil de preparar en casa, e ideal para compartir en familia o con amigos. ¡A cocinar!

Su origen se remonta a la Edad Media, cuando se preparaban como una forma de aprovechar el pan duro ¿lo sabías? Una receta de aprovechamiento.

Ingredientes para unas torrijas perfectas

Rinde para 4 porciones:

  • 6 rebanadas de pan del día anterior
  • 500 ml de leche
  • 100 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • La piel de 1 limón
  • 2 huevos
  • Aceite de oliva para freír
  • Azúcar y canela en polvo para espolvorear

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Calienta la leche con el azúcar, la canela y la piel de limón. Deja infusionar 10 minutos y retira del fuego.
  2. Deja enfriar un poco y sumerge las rebanadas de pan, asegurando que absorban la leche.
  3. Bate los huevos en un recipiente.
  4. Calienta aceite en una sartén a fuego medio.
  5. Pasa cada rebanada de pan por el huevo batido y fríelas hasta dorar ambos lados.
  6. Retira y coloca sobre papel absorbente.
  7. Espolvorea con azúcar y canela al gusto.

La palabra “torrija” proviene del latín torrere, que significa tostar o freír.
La palabra estrella de esta receta, “torrija”, proviene del latín torrere, que significa tostar o freír.

De la cocina a la mesa

Las torrijas españolas son un postre lleno de historia y sabor, con raíces que se remontan a tradiciones familiares y celebraciones religiosas. Su preparación sencilla permite que cualquiera pueda disfrutar de este clásico en casa, adaptando el sabor al gusto personal con canela, limón o incluso miel. Este dulce combina la suavidad del pan empapado en leche con la textura crujiente del exterior frito, ofreciendo un contraste delicioso. ¡A disfrutar!

