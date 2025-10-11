Pipián verde con pollo: receta con chiles, cremosa y llena de sabor

Esta receta de pipián verde con pollo combina la tradición y el sabor auténtico de la cocina mexicana. Es un platillo lleno de aromas y texturas, elaborado con semillas de calabaza , chiles y hierbas frescas. Perfecto para compartir en familia, representa la riqueza culinaria de México en cada cucharada.

De la cocina a la mesa

El pipián verde con pollo es una joya ancestral de la cocina mexicana, un platillo que fusiona la herencia prehispánica con los sabores que hoy definen nuestra gastronomía. Su base de semillas de calabaza molidas y chiles verdes le otorga una textura cremosa y un sabor profundamente aromático. Prepararlo no solo es un ejercicio culinario, sino también una forma de preservar la historia y la tradición. Cada ingrediente aporta algo esencial: las hierbas brindan frescura, las semillas cuerpo, y el pollo una suavidad que equilibra el picor. ¡A disfrutar!