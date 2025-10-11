Pipián verde con pollo: receta con chiles, cremosa y llena de sabor
Prepara esta receta paso a paso de pipián verde con pollo, perfecto para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta de pipián verde con pollo combina la tradición y el sabor auténtico de la cocina mexicana. Es un platillo lleno de aromas y texturas, elaborado con semillas de calabaza, chiles y hierbas frescas. Perfecto para compartir en familia, representa la riqueza culinaria de México en cada cucharada.
Ingredientes para un pipián verde con pollo perfecto
Rinde para 4 porciones:
- 4 piezas de pollo (muslos o pechugas).
- ½ taza de semillas de calabaza peladas.
- 2 chiles poblanos.
- 4 chiles serranos o jalapeños.
- 4 ramas de cilantro fresco.
- 4 ramas de epazote.
- ½ cebolla blanca.
- 2 dientes de ajo.
- 1 taza de caldo de pollo.
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Tuesta las semillas de calabaza en un sartén hasta que se doren ligeramente. Reserva.
- Asa los chiles poblanos, pélalos y retira las semillas.
- Coloca en la licuadora los chiles asados, los serranos, las semillas tostadas, la cebolla, los ajos, el cilantro, el epazote y el caldo de pollo.
- Licúa hasta obtener una salsa espesa y homogénea.
- En una olla grande, calienta el aceite y vierte la salsa. Cocina a fuego medio durante 10 minutos, moviendo constantemente.
- Agrega las piezas de pollo previamente cocidas y mezcla para cubrirlas bien.
- Cocina a fuego bajo durante 15 minutos más para que el pollo absorba los sabores.
- Sirve caliente acompañado de arroz blanco y tortillas de maíz.
De la cocina a la mesa
El pipián verde con pollo es una joya ancestral de la cocina mexicana, un platillo que fusiona la herencia prehispánica con los sabores que hoy definen nuestra gastronomía. Su base de semillas de calabaza molidas y chiles verdes le otorga una textura cremosa y un sabor profundamente aromático. Prepararlo no solo es un ejercicio culinario, sino también una forma de preservar la historia y la tradición. Cada ingrediente aporta algo esencial: las hierbas brindan frescura, las semillas cuerpo, y el pollo una suavidad que equilibra el picor. ¡A disfrutar!