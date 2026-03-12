Desde cero, la receta: así se prepara un budín integral de banana ¡delicioso!
Receta de budín integral de banana, una opción casera, húmeda y muy fácil de preparar para aprovechar bananas maduras en un budín nutritivo y delicioso.
Esta receta de budín integral de banana es ideal para aprovechar bananas maduras y preparar algo rico y casero. Con harina integral y pocos ingredientes, el resultado es un budín húmedo, aromático y muy fácil de hacer. Perfecto para el desayuno o la merienda con un mate o café. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 8 porciones)
-
Bananas maduras — 300 gramos
Harina integral — 220 gramos
Azúcar mascabo o azúcar integral — 150 gramos
Huevos — 2 unidades (120 gramos)
Aceite neutro — 90 gramos
Leche — 80 gramos
Polvo de hornear — 10 gramos
Bicarbonato de sodio — 3 gramos
Canela en polvo — 3 gramos
Esencia de vainilla — 5 gramos
Sal — 2 gramos
Nueces picadas (opcional) — 60 gramos
Paso a paso para crear un budín integral de banana delicioso
1- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín.
2- Pelar las bananas maduras y pisarlas en un bowl hasta formar un puré.
3- Agregar los huevos, el azúcar mascabo, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar.
4- Incorporar la leche y continuar mezclando.
5- En otro recipiente mezclar la harina integral, el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela y la sal.
6- Integrar los ingredientes secos a la mezcla de banana hasta lograr una preparación homogénea.
7- Si se desea, agregar las nueces picadas y mezclar suavemente.
8- Volcar la preparación en el molde para budín.
9- Hornear durante 40 a 50 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
10- Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar.
De la cocina a la mesa
El budín integral de banana es una opción casera ideal para quienes buscan algo dulce pero más nutritivo. La harina integral aporta fibra y una textura rústica muy agradable, mientras que las bananas maduras dan humedad y dulzor natural. Esta receta es perfecta para aprovechar fruta y evitar desperdicios en la cocina. Además, se puede personalizar agregando nueces, chips de chocolate o incluso un poco de coco rallado. ¡A disfrutar!