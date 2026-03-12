Desde cero, la receta: así se prepara un budín integral de banana ¡delicioso!

Esta receta de budín integral de banana es ideal para aprovechar bananas maduras y preparar algo rico y casero. Con harina integral y pocos ingredientes, el resultado es un budín húmedo, aromático y muy fácil de hacer. Perfecto para el desayuno o la merienda con un mate o café. ¡Manos a la obra!

1- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín .

2- Pelar las bananas maduras y pisarlas en un bowl hasta formar un puré.

3- Agregar los huevos, el azúcar mascabo, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar.

4- Incorporar la leche y continuar mezclando.

5- En otro recipiente mezclar la harina integral, el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela y la sal.

6- Integrar los ingredientes secos a la mezcla de banana hasta lograr una preparación homogénea.

7- Si se desea, agregar las nueces picadas y mezclar suavemente.

8- Volcar la preparación en el molde para budín.

9- Hornear durante 40 a 50 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

10- Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar.

Receta de budín integral de banana Receta de budín integral de banana Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El budín integral de banana es una opción casera ideal para quienes buscan algo dulce pero más nutritivo. La harina integral aporta fibra y una textura rústica muy agradable, mientras que las bananas maduras dan humedad y dulzor natural. Esta receta es perfecta para aprovechar fruta y evitar desperdicios en la cocina. Además, se puede personalizar agregando nueces, chips de chocolate o incluso un poco de coco rallado. ¡A disfrutar!