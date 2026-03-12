Galletas caseras de manteca: receta para que te salgan crocantes por fuera y suaves por dentro
Receta paso a paso para unas galletitas de manteca que se preparan con pocos ingredientes y quedan perfectas para una merienda casera.
Para el desayuno o la mediatarde, nada mejor que unas galletas caseras de manteca. Es por eso que hoy te traemos esta receta paso a paso para que lo prepares y te queden riquísimas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 200 g de manteca
- 150 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 300 g de harina
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Batí la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
- Agregá el huevo y la vainilla.
- Incorporá la harina y la sal.
- Mezclá hasta formar una masa suave.
- Estirá la masa con palo de amasar.
- Cortá las galletitas con moldes.
- Colocalas en una bandeja para horno.
- Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que estén doradas. ¡Y listo!