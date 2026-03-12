Presenta:

Galletas caseras de manteca: receta para que te salgan crocantes por fuera y suaves por dentro

Receta paso a paso para unas galletitas de manteca que se preparan con pocos ingredientes y quedan perfectas para una merienda casera.

Receta paso a paso para unas galletas riquísimas.

Para el desayuno o la mediatarde, nada mejor que unas galletas caseras de manteca. Es por eso que hoy te traemos esta receta paso a paso para que lo prepares y te queden riquísimas. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 200 g de manteca
  • 150 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 300 g de harina
  • 1 pizca de sal
Cómo hacer galletas de mantequilla caseras perfectas Foto: Shutterstock
Cómo hacer galletas de mantecas caseras y que salgan perfectas.

Paso a paso de la receta

  1. Batí la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
  2. Agregá el huevo y la vainilla.
  3. Incorporá la harina y la sal.
  4. Mezclá hasta formar una masa suave.
  5. Estirá la masa con palo de amasar.
  6. Cortá las galletitas con moldes.
  7. Colocalas en una bandeja para horno.
  8. Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que estén doradas. ¡Y listo!

