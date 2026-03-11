La mejor receta de tarta de limón sin horno ¡lista en minutos!

Si te gustan los postres frescos, esta receta de tarta de limón con merengue sin horno es ideal. La combinación de crema de limón suave con merengue dulce crea un contraste perfecto. Además, se prepara sin prender el horno, lo que la vuelve práctica y muy fácil.

El contraste ácido de la crema de limón es el secreto de la receta de tarta de limón con merengue sin horno.

Dale un giro a tus postres sen dificultades

Para la crema de limón

3 claras de huevo (aproximadamente 90 gramos).

150 gramos de azúcar.

5 gramos de esencia de vainilla.

Paso a paso para crear una tarta de limón con merengue sin horno deliciosa

1- Procesá las galletitas dulces hasta formar un polvo fino.

2- Mezclá las galletitas con la manteca derretida hasta formar una base húmeda.

3- Colocá la mezcla en un molde y presioná para formar la base de la tarta.

4- Llevá la base a la heladera durante 20 minutos para que se endurezca.

5- En un bol mezclá la leche condensada con el jugo de limón.

6- Agregá la crema de leche y batí hasta lograr una crema de limón suave.

7- Volcá la crema sobre la base fría y llevá a la heladera durante 2 horas.

8- Para el merengue, batí las claras de huevo mientras agregás el azúcar de a poco.

9- Sumá la esencia de vainilla y batí hasta lograr un merengue firme.

10- Colocá el merengue sobre la tarta de limón y decorá a gusto antes de servir.

El sabor y aroma a limón es riquísimo La receta de tarta de limón con merengue sin horno es una versión moderna del clásico lemon pie. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de tarta de limón con merengue sin horno es ideal para quienes buscan un postre fresco, cremoso y fácil de preparar. La crema de limón aporta un sabor ácido y refrescante que contrasta perfectamente con el merengue dulce y suave. También podés decorar con ralladura de limón o tostar ligeramente el merengue para darle un toque más atractivo. Se conserva muy bien en heladera durante dos días en un recipiente cerrado, manteniendo su textura y sabor. ¡Y listo el postre!.