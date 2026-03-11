El secreto para hacer pan con semillas perfecto: receta con todos los secretos

Si te gusta el pan hecho en casa, esta receta de pan casero con semillas es ideal. La combinación de harina , levadura y distintas semillas crea un pan aromático, nutritivo y con una textura deliciosa. Es perfecto para el desayuno, la merienda o para acompañar cualquier comida.

Con el tiempo, la receta de pan casero con semillas se convirtió en una opción casera muy saludable.

1- En un bol grande colocá el agua tibia, la levadura seca y el azúcar , luego mezclá y dejá reposar 10 minutos.

2- Agregá la harina integral , la sal y el aceite .

3- Incorporá las semillas de girasol , las semillas de sésamo y las semillas de lino .

4- Mezclá hasta formar una masa.

5- Amasá durante 10 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.

6- Colocá la masa en un bol, tapá y dejá leudar durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

7- Desgasificá la masa y formá un pan.

8- Colocá el pan en una placa para horno y dejá leudar 20 minutos más.

9- Espolvoreá algunas semillas por encima.

10- Llevá a horno precalentado a 200 grados y horneá durante 30 a 35 minutos hasta que el pan casero con semillas esté dorado.

Algunas variantes de la receta de pan casero con semillas incluyen avena o frutos secos.

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan casero con semillas es perfecta para quienes disfrutan del pan hecho en casa. Las semillas aportan sabor, textura y un toque nutritivo que lo vuelve aún más interesante. También podés agregar semillas de chía, avena o nueces. El aroma que se genera mientras el pan se hornea es irresistible y llena toda la cocina. Se conserva bien durante dos días a temperatura ambiente en una bolsa o recipiente cerrado, y también podés freezarlo en rodajas para tener siempre listo un pan casero delicioso. ¡Simplemente delicioso!.