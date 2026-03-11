El secreto para hacer pan con semillas perfecto: receta con todos los secretos
Esta receta simple de pan casero con semillas, crocante por fuera y esponjoso por dentro, es perfecta para que acompañes cualquier comida.
Si te gusta el pan hecho en casa, esta receta de pan casero con semillas es ideal. La combinación de harina, levadura y distintas semillas crea un pan aromático, nutritivo y con una textura deliciosa. Es perfecto para el desayuno, la merienda o para acompañar cualquier comida.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
500 gramos de harina integral.
300 gramos de agua tibia.
10 gramos de levadura seca.
10 gramos de sal.
20 gramos de aceite.
30 gramos de semillas de girasol.
20 gramos de semillas de sésamo.
20 gramos de semillas de lino.
10 gramos de azúcar.
Paso a paso para crear un pan casero con semillas delicioso
1- En un bol grande colocá el agua tibia, la levadura seca y el azúcar, luego mezclá y dejá reposar 10 minutos.
2- Agregá la harina integral, la sal y el aceite.
3- Incorporá las semillas de girasol, las semillas de sésamo y las semillas de lino.
4- Mezclá hasta formar una masa.
5- Amasá durante 10 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.
6- Colocá la masa en un bol, tapá y dejá leudar durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
7- Desgasificá la masa y formá un pan.
8- Colocá el pan en una placa para horno y dejá leudar 20 minutos más.
9- Espolvoreá algunas semillas por encima.
10- Llevá a horno precalentado a 200 grados y horneá durante 30 a 35 minutos hasta que el pan casero con semillas esté dorado.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pan casero con semillas es perfecta para quienes disfrutan del pan hecho en casa. Las semillas aportan sabor, textura y un toque nutritivo que lo vuelve aún más interesante. También podés agregar semillas de chía, avena o nueces. El aroma que se genera mientras el pan se hornea es irresistible y llena toda la cocina. Se conserva bien durante dos días a temperatura ambiente en una bolsa o recipiente cerrado, y también podés freezarlo en rodajas para tener siempre listo un pan casero delicioso. ¡Simplemente delicioso!.