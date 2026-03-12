Secretos revelados en esta receta de arroz con leche para que te luzcas
Cremoso, dulce y lleno de recuerdos: esta receta de arroz con leche es el postre casero que nunca falla y que perfuma toda la cocina con canela y vainilla.
Si hay un postre clásico que atraviesa generaciones, es esta receta de arroz con leche. Cremoso, aromático y muy fácil de preparar, combina arroz, leche y azúcar para lograr una textura suave y reconfortante. Es ideal para disfrutar tibio o frío, acompañado con un toque de canela.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
-
200 gramos de arroz.
1 litro de leche.
150 gramos de azúcar.
5 gramos de esencia de vainilla.
1 rama de canela (aproximadamente 5 gramos).
1 tira de cáscara de limón (aproximadamente 5 gramos).
10 gramos de manteca.
5 gramos de canela en polvo para decorar.
Paso a paso para crear un arroz con leche delicioso
1- Colocá el arroz en una olla con agua y cocinalo durante 5 minutos.
2- Colá el arroz y reservalo.
3- En una olla, calentá la leche junto con la rama de canela y la cáscara de limón.
4- Agregá el arroz y cociná a fuego bajo.
5- Revolvé cada tanto para evitar que el arroz se pegue.
6- Sumá el azúcar y mezclá bien.
7- Continuá la cocción hasta que el arroz con leche esté cremoso.
8- Incorporá la manteca y la esencia de vainilla.
9- Mezclá bien hasta integrar todos los sabores.
10- Serví el arroz con leche y espolvoreá canela en polvo por encima.
De la cocina a la mesa
Esta receta de arroz con leche es uno de esos postres que evocan recuerdos de infancia y cocina casera. Su textura cremosa y su aroma a canela lo convierten en un clásico que nunca pasa de moda. Podés servirlo tibio en días frescos o bien frío en verano. Es una preparación sencilla pero muy reconfortante, ideal para compartir en familia. Se conserva perfectamente en la heladera durante dos o tres días en un recipiente cerrado, manteniendo su sabor y cremosidad. ¡Y.. arroz con leche me quiero casar..!.