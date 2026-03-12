Presenta:

Secretos revelados en esta receta de arroz con leche para que te luzcas

Cremoso, dulce y lleno de recuerdos: esta receta de arroz con leche es el postre casero que nunca falla y que perfuma toda la cocina con canela y vainilla.

Candela Spann

Si hay un postre clásico que atraviesa generaciones, es esta receta de arroz con leche. Cremoso, aromático y muy fácil de preparar, combina arroz, leche y azúcar para lograr una textura suave y reconfortante. Es ideal para disfrutar tibio o frío, acompañado con un toque de canela.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 200 gramos de arroz.

  • 1 litro de leche.

  • 150 gramos de azúcar.

  • 5 gramos de esencia de vainilla.

  • 1 rama de canela (aproximadamente 5 gramos).

  • 1 tira de cáscara de limón (aproximadamente 5 gramos).

  • 10 gramos de manteca.

  • 5 gramos de canela en polvo para decorar.

Paso a paso para crear un arroz con leche delicioso

1- Colocá el arroz en una olla con agua y cocinalo durante 5 minutos.

2- Colá el arroz y reservalo.

3- En una olla, calentá la leche junto con la rama de canela y la cáscara de limón.

4- Agregá el arroz y cociná a fuego bajo.

5- Revolvé cada tanto para evitar que el arroz se pegue.

6- Sumá el azúcar y mezclá bien.

7- Continuá la cocción hasta que el arroz con leche esté cremoso.

8- Incorporá la manteca y la esencia de vainilla.

9- Mezclá bien hasta integrar todos los sabores.

10- Serví el arroz con leche y espolvoreá canela en polvo por encima.

De la cocina a la mesa

Esta receta de arroz con leche es uno de esos postres que evocan recuerdos de infancia y cocina casera. Su textura cremosa y su aroma a canela lo convierten en un clásico que nunca pasa de moda. Podés servirlo tibio en días frescos o bien frío en verano. Es una preparación sencilla pero muy reconfortante, ideal para compartir en familia. Se conserva perfectamente en la heladera durante dos o tres días en un recipiente cerrado, manteniendo su sabor y cremosidad. ¡Y.. arroz con leche me quiero casar..!.

