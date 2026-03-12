Secretos revelados en esta receta de arroz con leche para que te luzcas

Si hay un postre clásico que atraviesa generaciones, es esta receta de arroz con leche . Cremoso, aromático y muy fácil de preparar, combina arroz , leche y azúcar para lograr una textura suave y reconfortante. Es ideal para disfrutar tibio o frío, acompañado con un toque de canela .

Con el paso del tiempo, la receta de arroz con leche se convirtió en un clásico de la cocina casera.

5 gramos de canela en polvo para decorar.

1- Colocá el arroz en una olla con agua y cocinalo durante 5 minutos.

3- En una olla, calentá la leche junto con la rama de canela y la cáscara de limón.

4- Agregá el arroz y cociná a fuego bajo.

5- Revolvé cada tanto para evitar que el arroz se pegue.

6- Sumá el azúcar y mezclá bien.

7- Continuá la cocción hasta que el arroz con leche esté cremoso.

8- Incorporá la manteca y la esencia de vainilla.

9- Mezclá bien hasta integrar todos los sabores.

10- Serví el arroz con leche y espolvoreá canela en polvo por encima.

Súper cremoso y fácil de preparar La receta de arroz con leche es uno de los postres más antiguos del mundo. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de arroz con leche es uno de esos postres que evocan recuerdos de infancia y cocina casera. Su textura cremosa y su aroma a canela lo convierten en un clásico que nunca pasa de moda. Podés servirlo tibio en días frescos o bien frío en verano. Es una preparación sencilla pero muy reconfortante, ideal para compartir en familia. Se conserva perfectamente en la heladera durante dos o tres días en un recipiente cerrado, manteniendo su sabor y cremosidad. ¡Y.. arroz con leche me quiero casar..!.