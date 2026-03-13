Cómo hacer crema catalana perfecta: receta tradicional española

Esta receta de crema catalana es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía española. Su textura suave y cremosa contrasta con la capa crujiente de azúcar caramelizado que se rompe con la cuchara. Con esta receta podrás preparar en casa un dulce tradicional lleno de sabor y muy fácil de hacer.

A diferencia de otras cremas similares, la receta de crema catalana se aromatiza con limón y canela.

1- Calentar la leche en un cazo junto con la piel de limón y la rama de canela sin que llegue a hervir.

2- Retirar del fuego y dejar infusionar durante unos minutos para que la leche tome aroma.

3- En un bol, batir las yemas de huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

4- Añadir la fécula de maíz y mezclar bien hasta que no queden grumos.

5- Retirar la piel de limón y la canela de la leche.

6- Verter poco a poco la leche caliente sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente.

7- Volver a llevar la mezcla al fuego suave y cocinar removiendo sin parar hasta que espese.

8- Repartir la crema en recipientes individuales y dejar enfriar.

9- Espolvorear azúcar por encima de cada cuenco.

10- Quemar el azúcar con un soplete de cocina o con una pala caliente hasta formar la típica capa de caramelo crujiente.

Crema catalana tradicional receta fácil paso a paso El característico azúcar quemado es una de las partes más importantes de la receta. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La crema catalana es uno de los postres más tradicionales de Cataluña y una auténtica joya de la repostería española. Destaca por su equilibrio entre la suavidad de la crema y el crujiente del azúcar caramelizado. Antiguamente se preparaba especialmente para el Día de San José, aunque hoy se disfruta durante todo el año. Lo ideal es servirla bien fría, justo después de caramelizar el azúcar para que mantenga su textura crujiente. Puede conservarse en el frigorífico durante dos o tres días, aunque la capa de caramelo conviene hacerla justo antes de servir para disfrutar de su contraste perfecto. ¡Y listo el postre!