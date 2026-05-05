¡Bizcocho de limón en minutos! Receta exprés al microondas

Receta de bizcocho de limón al microondas, rápida, esponjosa y fácil ideal para antojos o meriendas.

Candela Spann

La receta definitiva de tu bizcocho de limón rápido

Esta receta de bizcocho de limón al microondas es ideal para quienes buscan algo dulce, rápido y fácil. En pocos minutos se obtiene una preparación esponjosa y con un aroma fresco irresistible. Es una preparación práctica, perfecta para antojos o meriendas improvisadas. ¡Manos a la obra!.

Si tenés antojo de algo dulce esta receta es para vos
Ingredientes (rinde 1 porción grande)

  • Harina leudante — 60 gramos
  • Azúcar — 40 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Leche — 40 mililitros
  • Aceite — 30 mililitros
  • Jugo de limón — 20 mililitros
  • Ralladura de limón — 2 gramos

Paso a paso para crear un bizcocho de limón al microondas delicioso

1- Mezclar el huevo con el azúcar en una taza o bowl apto microondas.

2- Agregar la leche, el aceite, el jugo de limón y la ralladura de limón.

3- Incorporar la harina leudante y mezclar hasta integrar.

4- Llevar al microondas a potencia alta durante 2 a 3 minutos.

5- Dejar reposar unos minutos antes de consumir el bizcocho.

Receta lista en pocos minutos
De la cocina a la mesa

El bizcocho de limón al microondas es una solución perfecta para cuando se quiere algo dulce en pocos minutos. Esta receta logra una textura esponjosa y un sabor fresco gracias al limón. Es ideal para meriendas rápidas o antojos improvisados. Además, no requiere horno ni procesos largos, lo que la hace muy práctica. Se puede servir solo o con un poco de azúcar impalpable o glasé. Este bizcocho casero es simple, rápido y delicioso, ideal para cualquier momento del día. ¡A disfrutar!.

