¡Bizcocho de limón en minutos! Receta exprés al microondas
Esta receta de bizcocho de limón al microondas es ideal para quienes buscan algo dulce, rápido y fácil. En pocos minutos se obtiene una preparación esponjosa y con un aroma fresco irresistible. Es una preparación práctica, perfecta para antojos o meriendas improvisadas. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 1 porción grande)
- Harina leudante — 60 gramos
- Azúcar — 40 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Leche — 40 mililitros
- Aceite — 30 mililitros
- Jugo de limón — 20 mililitros
- Ralladura de limón — 2 gramos
Paso a paso para crear un bizcocho de limón al microondas delicioso
1- Mezclar el huevo con el azúcar en una taza o bowl apto microondas.
2- Agregar la leche, el aceite, el jugo de limón y la ralladura de limón.
3- Incorporar la harina leudante y mezclar hasta integrar.
4- Llevar al microondas a potencia alta durante 2 a 3 minutos.
5- Dejar reposar unos minutos antes de consumir el bizcocho.
De la cocina a la mesa
El bizcocho de limón al microondas es una solución perfecta para cuando se quiere algo dulce en pocos minutos. Esta receta logra una textura esponjosa y un sabor fresco gracias al limón. Es ideal para meriendas rápidas o antojos improvisados. Además, no requiere horno ni procesos largos, lo que la hace muy práctica. Se puede servir solo o con un poco de azúcar impalpable o glasé. Este bizcocho casero es simple, rápido y delicioso, ideal para cualquier momento del día. ¡A disfrutar!.