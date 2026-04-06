Cómo hacer bizcocho de almendras perfecto: receta ¡sin fallos!

Esta receta de bizcocho de almendras es ideal para quienes buscan un dulce suave, esponjoso y con un sabor ligeramente tostado. Las almendras aportan humedad y un aroma especial que lo convierte en un clásico irresistible. Perfecto para desayunos, meriendas o acompañar un buen café .

El sabor mejora después de unas horas de reposo

1- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.

2- Añadir el aceite de girasol , la leche y el extracto de vainilla .

4- Incorporar la harina de trigo, las almendras molidas, la levadura química y la sal.

5- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

6- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado.

7- Espolvorear las almendras laminadas por encima.

8- Hornear a 180 grados durante 35 a 40 minutos.

9- Comprobar la cocción con un palillo.

10- Dejar enfriar antes de desmoldar.

Esta porción de bizcocho de almendras es delicioso Es muy popular en la repostería mediterránea. 65YMÁS

De la cocina a la mesa

El bizcocho de almendras es un clásico de la repostería que destaca por su textura jugosa y su sabor delicado. Esta receta combina ingredientes sencillos para lograr un resultado esponjoso y aromático. Las almendras aportan un toque especial que lo diferencia de otros bizcochos tradicionales. Es ideal para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día. Además, se conserva bien durante varios días en un recipiente hermético, manteniendo su frescura y sabor. ¡Delicioso!.