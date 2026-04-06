Cómo hacer bizcocho de almendras perfecto: receta ¡sin fallos!
Esponjoso, aromático y con un sabor delicado: esta receta de bizcocho de almendras es perfecta para un dulce casero fácil y lleno de encanto.
Esta receta de bizcocho de almendras es ideal para quienes buscan un dulce suave, esponjoso y con un sabor ligeramente tostado. Las almendras aportan humedad y un aroma especial que lo convierte en un clásico irresistible. Perfecto para desayunos, meriendas o acompañar un buen café.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 200 gramos de harina de trigo.
- 150 gramos de almendras molidas.
- 200 gramos de azúcar.
- 4 huevos.
- 120 mililitros de aceite de girasol.
- 150 mililitros de leche.
- 16 gramos de levadura química.
- 5 mililitros de extracto de vainilla.
- 2 gramos de sal.
- 40 gramos de almendras laminadas.
Paso a paso para crear un bizcocho de almendras casero delicioso
1- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
2- Añadir el aceite de girasol, la leche y el extracto de vainilla.
3- Mezclar bien todos los ingredientes líquidos.
4- Incorporar la harina de trigo, las almendras molidas, la levadura química y la sal.
5- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
6- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado.
7- Espolvorear las almendras laminadas por encima.
8- Hornear a 180 grados durante 35 a 40 minutos.
9- Comprobar la cocción con un palillo.
10- Dejar enfriar antes de desmoldar.
De la cocina a la mesa
El bizcocho de almendras es un clásico de la repostería que destaca por su textura jugosa y su sabor delicado. Esta receta combina ingredientes sencillos para lograr un resultado esponjoso y aromático. Las almendras aportan un toque especial que lo diferencia de otros bizcochos tradicionales. Es ideal para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día. Además, se conserva bien durante varios días en un recipiente hermético, manteniendo su frescura y sabor. ¡Delicioso!.