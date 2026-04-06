Presenta:

Tendencias

|

Receta

Cómo hacer bizcocho de almendras perfecto: receta ¡sin fallos!

Esponjoso, aromático y con un sabor delicado: esta receta de bizcocho de almendras es perfecta para un dulce casero fácil y lleno de encanto.

MDZ Tendencias

El mejor bizcocho de almendras: receta simple y deliciosa

El mejor bizcocho de almendras: receta simple y deliciosa

Ven a la Cocina

Esta receta de bizcocho de almendras es ideal para quienes buscan un dulce suave, esponjoso y con un sabor ligeramente tostado. Las almendras aportan humedad y un aroma especial que lo convierte en un clásico irresistible. Perfecto para desayunos, meriendas o acompañar un buen café.

Bizcocho de almendras casero tierno, húmedo y espectacular
El sabor mejora después de unas horas de reposo

El sabor mejora después de unas horas de reposo

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de trigo.
  • 150 gramos de almendras molidas.
  • 200 gramos de azúcar.
  • 4 huevos.
  • 120 mililitros de aceite de girasol.
  • 150 mililitros de leche.
  • 16 gramos de levadura química.
  • 5 mililitros de extracto de vainilla.
  • 2 gramos de sal.
  • 40 gramos de almendras laminadas.

Paso a paso para crear un bizcocho de almendras casero delicioso

1- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.

2- Añadir el aceite de girasol, la leche y el extracto de vainilla.

3- Mezclar bien todos los ingredientes líquidos.

4- Incorporar la harina de trigo, las almendras molidas, la levadura química y la sal.

5- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

6- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado.

7- Espolvorear las almendras laminadas por encima.

8- Hornear a 180 grados durante 35 a 40 minutos.

9- Comprobar la cocción con un palillo.

10- Dejar enfriar antes de desmoldar.

Esta porción de bizcocho de almendras es delicioso
Es muy popular en la repostería mediterránea.

Es muy popular en la repostería mediterránea.

De la cocina a la mesa

El bizcocho de almendras es un clásico de la repostería que destaca por su textura jugosa y su sabor delicado. Esta receta combina ingredientes sencillos para lograr un resultado esponjoso y aromático. Las almendras aportan un toque especial que lo diferencia de otros bizcochos tradicionales. Es ideal para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día. Además, se conserva bien durante varios días en un recipiente hermético, manteniendo su frescura y sabor. ¡Delicioso!.

Archivado en

Notas Relacionadas