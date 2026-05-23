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Cachopo asturiano: la receta paso a paso de este clásico de la cocina del norte

El cachopo asturiano, joya de la cocina del norte, se revela en esta receta paso a paso. Anímate a crear este plato emblemático y sabroso.

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Esta receta de cachopo asturiano pasará a ser la estrella en tu cocina

Esta receta de cachopo asturiano pasará a ser la estrella en tu cocina

Imagen creada por IA - MDZ

El cachopo asturiano es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía del norte de España. Esta receta combina dos filetes de ternera rellenos de jamón serrano y queso, empanados y fritos hasta conseguir un exterior crujiente y un interior jugoso y lleno de sabor. Es una elaboración contundente y perfecta para compartir en familia o con amigos. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina asturiana, el cachopo se ha convertido en un auténtico símbolo de tradición y buen comer. Podrás preparar en casa una versión sencilla de este clásico de filetes rellenos rebozados que triunfa en sidrerías y restaurantes de toda Asturias, utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Asturiana (España)

Ingredientes

  • 8 filetes finos de ternera 8 filetes finos de ternera
  • 4 lonchas de jamón serrano 4 lonchas de jamón serrano
  • 8 lonchas de queso que funda bien 8 lonchas de queso que funda bien
  • 2 huevos 2 huevos
  • 150 g de pan rallado 150 g de pan rallado
  • 100 g de harina de trigo 100 g de harina de trigo
  • Aceite de oliva suave para freír Aceite de oliva suave para freír
  • Sal al gusto Sal al gusto
Pasos
  • Extiende cuatro filetes de ternera sobre la encimera. Coloca encima el jamón serrano y el queso, y cubre cada uno con otro filete formando los cachopos. Extiende cuatro filetes de ternera sobre la encimera. Coloca encima el jamón serrano y el queso, y cubre cada uno con otro filete formando los cachopos.
  • Pasa cada cachopo por la harina, después por los huevos batidos y finalmente por el pan rallado, presionando ligeramente para que el empanado quede bien adherido. Pasa cada cachopo por la harina, después por los huevos batidos y finalmente por el pan rallado, presionando ligeramente para que el empanado quede bien adherido.
  • Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén amplia y fríe los cachopos durante unos minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes. Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén amplia y fríe los cachopos durante unos minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes.
  • Retíralos y déjalos escurrir sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Retíralos y déjalos escurrir sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
  • Sirve los cachopos recién hechos, acompañados de patatas fritas, pimientos o una ensalada al gusto. Sirve los cachopos recién hechos, acompañados de patatas fritas, pimientos o una ensalada al gusto.

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