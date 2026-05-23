Cachopo asturiano: la receta paso a paso de este clásico de la cocina del norte
El cachopo asturiano, joya de la cocina del norte, se revela en esta receta paso a paso. Anímate a crear este plato emblemático y sabroso.
El cachopo asturiano es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía del norte de España. Esta receta combina dos filetes de ternera rellenos de jamón serrano y queso, empanados y fritos hasta conseguir un exterior crujiente y un interior jugoso y lleno de sabor. Es una elaboración contundente y perfecta para compartir en familia o con amigos. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina asturiana, el cachopo se ha convertido en un auténtico símbolo de tradición y buen comer. Podrás preparar en casa una versión sencilla de este clásico de filetes rellenos rebozados que triunfa en sidrerías y restaurantes de toda Asturias, utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.
FICHA
Ingredientes
- 8 filetes finos de ternera
- 4 lonchas de jamón serrano
- 8 lonchas de queso que funda bien
- 2 huevos
- 150 g de pan rallado
- 100 g de harina de trigo
- Aceite de oliva suave para freír
- Sal al gusto
- Extiende cuatro filetes de ternera sobre la encimera. Coloca encima el jamón serrano y el queso, y cubre cada uno con otro filete formando los cachopos.
- Pasa cada cachopo por la harina, después por los huevos batidos y finalmente por el pan rallado, presionando ligeramente para que el empanado quede bien adherido.
- Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén amplia y fríe los cachopos durante unos minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes.
- Retíralos y déjalos escurrir sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
- Sirve los cachopos recién hechos, acompañados de patatas fritas, pimientos o una ensalada al gusto.