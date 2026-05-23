Cachopo asturiano: la receta paso a paso de este clásico de la cocina del norte

El cachopo asturiano es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía del norte de España. Esta receta combina dos filetes de ternera rellenos de jamón serrano y queso, empanados y fritos hasta conseguir un exterior crujiente y un interior jugoso y lleno de sabor. Es una elaboración contundente y perfecta para compartir en familia o con amigos. ¡Manos a la obra!