Descubre la mejor receta de flan casero con dulce de leche y crema: ¡fácil y delicioso!
Elabora un delicioso flan casero con dulce de leche y crema siguiendo esta sencilla receta, ideal para disfrutar en cualquier momento.
El flan con dulce de leche y crema es uno de los postres más clásicos y queridos de la mesa argentina. Esta receta destaca por su textura suave, su sabor delicado y la combinación irresistible del flan casero con una generosa porción de dulce de leche y crema batida, perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.
Dentro de la repostería tradicional, pocas preparaciones resultan tan sencillas y rendidoras como este postre. Con este paso a paso, vas a poder preparar un flan delicioso utilizando pocos ingredientes y siguiendo un procedimiento fácil, ideal tanto para quienes se inician en la cocina como para quienes buscan un postre rápido y delicioso.
FICHA
Ingredientes
- 6 huevos
- 500 ml de leche
- 150 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 g de dulce de leche
- 200 ml de crema de leche
- 100 g de azúcar
- 2 cucharadas de agua (opcional)
- Prepará el caramelo calentando los 100 g de azúcar en una flanera o molde hasta que se derrita y tome un color dorado. Distribuilo por toda la base y los laterales. Reservá.
- En un bol, batí los huevos junto con los 150 g de azúcar. Incorporá la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
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- Horneá a 180 °C durante aproximadamente 50 minutos, o hasta que el flan esté firme. Retirá del horno y dejá enfriar completamente.
- Llevá el flan a la heladera durante al menos 2 horas. Luego desmoldalo, servilo con el dulce de leche y acompañalo con la crema de leche ligeramente batida.