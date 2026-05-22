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Descubre la mejor receta de flan casero con dulce de leche y crema: ¡fácil y delicioso!

Elabora un delicioso flan casero con dulce de leche y crema siguiendo esta sencilla receta, ideal para disfrutar en cualquier momento.

Candela Spann

Receta irresistible de flan con dulce de leche y crema

Receta irresistible de flan con dulce de leche y crema

Imagen creada por IA _ MDZ

El flan con dulce de leche y crema es uno de los postres más clásicos y queridos de la mesa argentina. Esta receta destaca por su textura suave, su sabor delicado y la combinación irresistible del flan casero con una generosa porción de dulce de leche y crema batida, perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.

Dentro de la repostería tradicional, pocas preparaciones resultan tan sencillas y rendidoras como este postre. Con este paso a paso, vas a poder preparar un flan delicioso utilizando pocos ingredientes y siguiendo un procedimiento fácil, ideal tanto para quienes se inician en la cocina como para quienes buscan un postre rápido y delicioso.

FICHA

Tiempo de cocción
50 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 30 minutos
Modo de cocción
Horneado a baño María
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 6 huevos 6 huevos
  • 500 ml de leche 500 ml de leche
  • 150 g de azúcar 150 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 g de dulce de leche 200 g de dulce de leche
  • 200 ml de crema de leche 200 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar 100 g de azúcar
  • 2 cucharadas de agua (opcional) 2 cucharadas de agua (opcional)
Pasos
  • Prepará el caramelo calentando los 100 g de azúcar en una flanera o molde hasta que se derrita y tome un color dorado. Distribuilo por toda la base y los laterales. Reservá. Prepará el caramelo calentando los 100 g de azúcar en una flanera o molde hasta que se derrita y tome un color dorado. Distribuilo por toda la base y los laterales. Reservá.
  • En un bol, batí los huevos junto con los 150 g de azúcar. Incorporá la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar. En un bol, batí los huevos junto con los 150 g de azúcar. Incorporá la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
  • Ingrediente
  • Horneá a 180 °C durante aproximadamente 50 minutos, o hasta que el flan esté firme. Retirá del horno y dejá enfriar completamente. Horneá a 180 °C durante aproximadamente 50 minutos, o hasta que el flan esté firme. Retirá del horno y dejá enfriar completamente.
  • Llevá el flan a la heladera durante al menos 2 horas. Luego desmoldalo, servilo con el dulce de leche y acompañalo con la crema de leche ligeramente batida. Llevá el flan a la heladera durante al menos 2 horas. Luego desmoldalo, servilo con el dulce de leche y acompañalo con la crema de leche ligeramente batida.

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