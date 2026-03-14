El flan de queso más cremoso: receta fácil para lucirte
Suave, cremoso y con un sabor irresistible, esta receta de flan de queso es el postre perfecto para sorprender con un clásico fácil y delicioso.
Esta receta de flan de queso combina la textura suave del flan tradicional con el sabor cremoso del queso crema. Es un postre muy popular en la repostería casera porque resulta sencillo de preparar y siempre queda delicioso. Siguiendo el paso a paso podrás disfrutar un dulce elegante y perfecto para cualquier ocasión.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
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400 gramos de queso crema.
500 mililitros de leche entera.
4 huevos.
150 gramos de azúcar.
5 mililitros de extracto de vainilla.
120 gramos de azúcar para el caramelo.
Paso a paso para crear un flan de queso casero delicioso
1- Colocar los 120 gramos de azúcar en una sartén y preparar un caramelo a fuego medio hasta que esté dorado.
2- Verter el caramelo en la base de un molde para flan y repartirlo bien.
3- En una batidora colocar el queso crema, la leche entera, los huevos, el azúcar y el extracto de vainilla.
4- Mezclar hasta obtener una preparación suave y homogénea.
5- Verter la mezcla en el molde con el caramelo.
6- Colocar el molde dentro de una bandeja con agua caliente para cocinar a baño maría.
7- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante unos 45 minutos.
8- Comprobar la cocción introduciendo un cuchillo en el centro; debe salir limpio.
9- Dejar enfriar el flan de queso a temperatura ambiente.
10- Llevar al frigorífico durante al menos 3 horas antes de desmoldar.
De la cocina a la mesa
El flan de queso es una deliciosa variación del flan tradicional, muy apreciada por su textura más cremosa. Esta receta combina la suavidad del queso crema con el clásico caramelo, creando un contraste de sabores irresistible. Es un postre ideal para servir después de una comida especial o en celebraciones familiares. Lo mejor es disfrutarlo bien frío, cuando su textura está más firme y su sabor más equilibrado. Puede conservarse en el frigorífico durante dos o tres días sin perder su calidad. ¡Le encantará a todos!.