El flan de queso más cremoso: receta fácil para lucirte

Esta receta de flan de queso combina la textura suave del flan tradicional con el sabor cremoso del queso crema . Es un postre muy popular en la repostería casera porque resulta sencillo de preparar y siempre queda delicioso. Siguiendo el paso a paso podrás disfrutar un dulce elegante y perfecto para cualquier ocasión.

El contraste entre el caramelo y el queso es una de las claves del éxito de esta receta.

120 gramos de azúcar para el caramelo .

1- Colocar los 120 gramos de azúcar en una sartén y preparar un caramelo a fuego medio hasta que esté dorado.

2- Verter el caramelo en la base de un molde para flan y repartirlo bien.

3- En una batidora colocar el queso crema, la leche entera, los huevos, el azúcar y el extracto de vainilla.

4- Mezclar hasta obtener una preparación suave y homogénea.

5- Verter la mezcla en el molde con el caramelo.

6- Colocar el molde dentro de una bandeja con agua caliente para cocinar a baño maría.

7- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante unos 45 minutos.

8- Comprobar la cocción introduciendo un cuchillo en el centro; debe salir limpio.

9- Dejar enfriar el flan de queso a temperatura ambiente.

10- Llevar al frigorífico durante al menos 3 horas antes de desmoldar.

Delicioso y muy fácil de preparar El flan es uno de los postres más antiguos de Europa, y esta receta de flan de queso es una de sus variantes modernas. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El flan de queso es una deliciosa variación del flan tradicional, muy apreciada por su textura más cremosa. Esta receta combina la suavidad del queso crema con el clásico caramelo, creando un contraste de sabores irresistible. Es un postre ideal para servir después de una comida especial o en celebraciones familiares. Lo mejor es disfrutarlo bien frío, cuando su textura está más firme y su sabor más equilibrado. Puede conservarse en el frigorífico durante dos o tres días sin perder su calidad. ¡Le encantará a todos!.