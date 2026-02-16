Presenta:

Estilo

|

Receta

La mejor receta para logar un postre de naranja riquísimo

Receta paso a paso para lograr un postre de naranja fresco y muy fácil de hacer, para cerrar tus comidas con algo liviano.

MDZ Estilo

El postre de naranja más fácil y rico.

El postre de naranja más fácil y rico.

Este postre de naranja tiene ese sabor clásico que remite a lo casero de verdad. Queda suave, cremoso y con un perfume cítrico, perfecto para cerrar una comida sin quedar pesado. Su receta se prepara con pocos ingredientes, pero el resultado es exquisito, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 4 a 6 porciones)

  • 500 ml de jugo de naranja natural
  • 250 ml de leche
  • 3 cucharadas de maicena
  • 4 cucharadas de azúcar
  • Ralladura de 1 naranja
  • Opcional: galletas trituradas para la base
hq720
Un postre de naranja para cerrar tus comidas de la mejor manera.

Un postre de naranja para cerrar tus comidas de la mejor manera.

Paso a paso de la receta

  1. En un bowl se disuelve la maicena en la leche fría, mezclando bien para que no queden grumos.
  2. En una olla se coloca el jugo de naranja junto con el azúcar y la ralladura. Se lleva a fuego medio.
  3. Cuando la mezcla está caliente, se incorpora la leche con maicena, revolviendo constantemente.
  4. Se cocina a fuego medio-bajo hasta que espese y tome una textura cremosa.
  5. Se retira del fuego y se deja entibiar unos minutos.
  6. Si se desea, se coloca una base de galletas trituradas en una fuente o vasos.
  7. Se vuelca la crema de naranja por encima y se empareja.
  8. Se lleva a la heladera por al menos 2 horas antes de servir, bien frío. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas