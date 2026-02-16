La mejor receta para logar un postre de naranja riquísimo
Receta paso a paso para lograr un postre de naranja fresco y muy fácil de hacer, para cerrar tus comidas con algo liviano.
Este postre de naranja tiene ese sabor clásico que remite a lo casero de verdad. Queda suave, cremoso y con un perfume cítrico, perfecto para cerrar una comida sin quedar pesado. Su receta se prepara con pocos ingredientes, pero el resultado es exquisito, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 4 a 6 porciones)
- 500 ml de jugo de naranja natural
- 250 ml de leche
- 3 cucharadas de maicena
- 4 cucharadas de azúcar
- Ralladura de 1 naranja
- Opcional: galletas trituradas para la base
Paso a paso de la receta
- En un bowl se disuelve la maicena en la leche fría, mezclando bien para que no queden grumos.
- En una olla se coloca el jugo de naranja junto con el azúcar y la ralladura. Se lleva a fuego medio.
- Cuando la mezcla está caliente, se incorpora la leche con maicena, revolviendo constantemente.
- Se cocina a fuego medio-bajo hasta que espese y tome una textura cremosa.
- Se retira del fuego y se deja entibiar unos minutos.
- Si se desea, se coloca una base de galletas trituradas en una fuente o vasos.
- Se vuelca la crema de naranja por encima y se empareja.
- Se lleva a la heladera por al menos 2 horas antes de servir, bien frío. ¡Y listo!