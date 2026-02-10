Qué comer esta semana: 5 recetas para el verano que no requieren horno

Estas recetas de verano resuelven las comidas de la semana sin prender el horno y sin sumar calor a la cocina.

Con las altas temperaturas, encender el horno suele ser lo último que uno quiere hacer. Por eso, las recetas rápidas, livianas y sin cocción se convierten en aliadas clave de la temporada de verano. Desde ensaladas hasta wraps y gazpachos, estas propuestas resuelven las comidas de la semana sin sumar calor a la cocina.

1. Ensalada tibia de lentejas y vegetales Una opción fresca pero saciante: lentejas ya cocidas, tomate, pepino, cebolla morada y hojas verdes. Se puede sumar queso fresco o huevo duro. El aliño ideal: aceite de oliva, limón y sal.

2. Wraps fríos de pollo o vegetales Con tortillas listas, pollo desmenuzado o vegetales salteados previamente, lechuga, zanahoria rallada y una salsa de yogur o hummus. Se preparan en minutos y son perfectos para una cena rápida.

3. Gazpacho express El clásico frío que se hace sin fuego: tomate, pepino, morrón, ajo, aceite de oliva y un chorrito de vinagre. Se sirve bien frío y se acompaña con pan tostado o croutones.

4. Ensalada de pasta fría Con fideos ya cocidos, tomate cherry, aceitunas, albahaca y mozzarella en cubos. Se puede sumar atún, legumbres o semillas para hacerlo más proteico. Funciona como plato principal o acompañamiento.