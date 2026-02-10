Qué comer esta semana: 5 recetas para el verano que no requieren horno
Estas recetas de verano resuelven las comidas de la semana sin prender el horno y sin sumar calor a la cocina.
Con las altas temperaturas, encender el horno suele ser lo último que uno quiere hacer. Por eso, las recetas rápidas, livianas y sin cocción se convierten en aliadas clave de la temporada de verano. Desde ensaladas hasta wraps y gazpachos, estas propuestas resuelven las comidas de la semana sin sumar calor a la cocina.
1. Ensalada tibia de lentejas y vegetales
Una opción fresca pero saciante: lentejas ya cocidas, tomate, pepino, cebolla morada y hojas verdes. Se puede sumar queso fresco o huevo duro. El aliño ideal: aceite de oliva, limón y sal.
Te Podría Interesar
2. Wraps fríos de pollo o vegetales
Con tortillas listas, pollo desmenuzado o vegetales salteados previamente, lechuga, zanahoria rallada y una salsa de yogur o hummus. Se preparan en minutos y son perfectos para una cena rápida.
3. Gazpacho express
El clásico frío que se hace sin fuego: tomate, pepino, morrón, ajo, aceite de oliva y un chorrito de vinagre. Se sirve bien frío y se acompaña con pan tostado o croutones.
4. Ensalada de pasta fría
Con fideos ya cocidos, tomate cherry, aceitunas, albahaca y mozzarella en cubos. Se puede sumar atún, legumbres o semillas para hacerlo más proteico. Funciona como plato principal o acompañamiento.
5. Tostadas frías con palta y toppings
Pan tostado previamente, palta pisada y toppings a elección: tomate, huevo duro, queso crema, semillas o salmón ahumado. Una base simple que admite muchas combinaciones.
Comer rico con recetas fáciles sin sumar calor
Estas recetas demuestran que en verano se puede comer bien sin complicarse. Con ingredientes simples y combinaciones frescas, organizar la semana se vuelve más fácil y sin pasar horas en la cocina.