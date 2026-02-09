La delicia ligera y saludable de verano: milanesa de calabaza casera
Receta de milanesa de calabaza ideal para el verano: liviana, dorada y perfecta para viandas o comidas frescas.
Esta receta de milanesa de calabaza es una opción ideal para el verano: liviana, sabrosa y perfecta para quienes buscan alternativas sin carne. Dorada por fuera y suave por dentro, es muy elegida en la cocina argentina para almuerzos frescos, viandas o picadas. Se puede hacer al horno o frita, y queda riquísima fría o caliente.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
800 gramos de calabaza
2 huevos
150 gramos de pan rallado
50 gramos de queso rallado
2 cucharadas de perejil picado
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Aceite cantidad necesaria
Paso a paso para preparar una milanesa de calabaza perfecta
1- Cortar la calabaza en rodajas de 1 a 2 cm.
2- Cocinarla al vapor o hervida hasta que esté tierna pero firme.
3- Batir los huevos con sal y pimienta.
4- Mezclar el pan rallado con el queso rallado y el perejil.
5- Pasar la calabaza por huevo y luego por el rebozado.
6- Disponer en una placa aceitada o sartén con aceite.
7- Cocinar hasta que estén doradas de ambos lados.
De la cocina a la mesa
Servilas calientes o frías, acompañadas de ensaladas frescas, dips o salsas livianas. Son ideales para viandas de verano, picadas vegetarianas o como guarnición. Su textura suave y su sabor dulce natural las vuelven una alternativa simple, nutritiva y muy versátil. Podés echarle por encima una deliciosa crema agria natural y deleitarte con un sabor inigualable. ¡A disfrutar!