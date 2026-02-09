Presenta:

La delicia ligera y saludable de verano: milanesa de calabaza casera

Receta de milanesa de calabaza ideal para el verano: liviana, dorada y perfecta para viandas o comidas frescas.

Candela Spann

Milanesa de calabaza, deliciosa y liviana para el verano
Esta receta de milanesa de calabaza es una opción ideal para el verano: liviana, sabrosa y perfecta para quienes buscan alternativas sin carne. Dorada por fuera y suave por dentro, es muy elegida en la cocina argentina para almuerzos frescos, viandas o picadas. Se puede hacer al horno o frita, y queda riquísima fría o caliente.

Tu aliada ligera de verano, milanesa de calabaza
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 800 gramos de calabaza

  • 2 huevos

  • 150 gramos de pan rallado

  • 50 gramos de queso rallado

  • 2 cucharadas de perejil picado

  • Sal a gusto

  • Pimienta a gusto

  • Aceite cantidad necesaria

Paso a paso para preparar una milanesa de calabaza perfecta

1- Cortar la calabaza en rodajas de 1 a 2 cm.

2- Cocinarla al vapor o hervida hasta que esté tierna pero firme.

3- Batir los huevos con sal y pimienta.

4- Mezclar el pan rallado con el queso rallado y el perejil.

5- Pasar la calabaza por huevo y luego por el rebozado.

6- Disponer en una placa aceitada o sartén con aceite.

7- Cocinar hasta que estén doradas de ambos lados.

Una exquisita milanesa de calabaza de verano
De la cocina a la mesa

Servilas calientes o frías, acompañadas de ensaladas frescas, dips o salsas livianas. Son ideales para viandas de verano, picadas vegetarianas o como guarnición. Su textura suave y su sabor dulce natural las vuelven una alternativa simple, nutritiva y muy versátil. Podés echarle por encima una deliciosa crema agria natural y deleitarte con un sabor inigualable. ¡A disfrutar!

