La delicia ligera y saludable de verano: milanesa de calabaza casera

Esta receta de milanesa de calabaza es una opción ideal para el verano : liviana, sabrosa y perfecta para quienes buscan alternativas sin carne. Dorada por fuera y suave por dentro, es muy elegida en la cocina argentina para almuerzos frescos, viandas o picadas. Se puede hacer al horno o frita, y queda riquísima fría o caliente.

Tu aliada ligera de verano, milanesa de calabaza

1- Cortar la calabaza en rodajas de 1 a 2 cm.

2- Cocinarla al vapor o hervida hasta que esté tierna pero firme.

3- Batir los huevos con sal y pimienta.

4- Mezclar el pan rallado con el queso rallado y el perejil.

5- Pasar la calabaza por huevo y luego por el rebozado.

6- Disponer en una placa aceitada o sartén con aceite.

7- Cocinar hasta que estén doradas de ambos lados.

De la cocina a la mesa

Servilas calientes o frías, acompañadas de ensaladas frescas, dips o salsas livianas. Son ideales para viandas de verano, picadas vegetarianas o como guarnición. Su textura suave y su sabor dulce natural las vuelven una alternativa simple, nutritiva y muy versátil. Podés echarle por encima una deliciosa crema agria natural y deleitarte con un sabor inigualable. ¡A disfrutar!