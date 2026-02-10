Este Motorola Edge cae a precio ganga en Mercado Libre y se convierte en la oferta del verano

Motorola vuelve a mover el tablero del segmento premium con una rebaja fuerte que no pasa desapercibida. En el marco de sus ofertas de verano en Mercado Libre , el Edge 50 Ultra aparece como una de las opciones más tentadoras para quienes buscan un celular de gama alta con prestaciones de primer nivel, combinando potencia, diseño y tecnología avanzada en un solo dispositivo.

Se trata de uno de los modelos más completos del catálogo actual de la marca, pensado para usuarios exigentes que priorizan rendimiento, fotografía y experiencia multimedia, sin resignar detalles de construcción ni funciones diferenciales.

En el corazón del Edge 50 Ultra se encuentra el Snapdragon 8s Gen 3 , un procesador de última generación que ofrece un rendimiento fluido incluso en escenarios exigentes como juegos pesados, edición de video o multitarea intensiva. Este chip se apoya en 16 GB de RAM LPDDR5X, acompañados por opciones de 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.0, una combinación que asegura velocidad y espacio de sobra.

La experiencia visual es otro de sus grandes puntos fuertes. El equipo incorpora una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas, con resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz y compatibilidad con HDR10+. Además, los colores están validados por Pantone, un detalle que apunta a una reproducción cromática más precisa, ideal para consumo multimedia y creación de contenido. Todo el panel está protegido por Gorilla Glass Victus, reforzando su durabilidad.

El apartado fotográfico del Edge 50 Ultra está pensado para cubrir todo tipo de situaciones. Cuenta con una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 50 MP y un telefoto de 64 MP con zoom óptico 3x, también con OIS. Esta configuración permite capturar desde paisajes amplios hasta retratos y tomas a distancia con buena calidad. En el frente, la cámara selfie de 50 MP completa una propuesta sólida para fotos y video.

La batería de 4500 mAh se complementa con uno de los puntos más diferenciales del equipo: la carga ultrarrápida de 125W, con cargador incluido. En pocos minutos es posible recuperar gran parte de la autonomía, algo clave para el uso diario. Además, suma carga inalámbrica de 50W, una característica poco común incluso en la gama alta.

Moto edge 50 Ultra4 Carga brutal: 125W con cargador, inalámbrica 50W, IP68 y Dolby Atmos; ahora $1.379.990. Motorola

Diseño premium, resistencia y software inteligente

En términos de diseño, Motorola apuesta por un look elegante y distintivo, con opciones como el acabado Nordic Wood con terminación en madera y colores certificados por Pantone. El equipo cuenta con certificación IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo, y altavoces estéreo con Dolby Atmos, pensados para una experiencia multimedia envolvente.

El software, basado en Android, incorpora funciones de inteligencia artificial generativa, aplicadas a la personalización del sistema y a un modo escritorio que amplía las posibilidades de productividad.

Recién al final llega el dato que termina de cerrar la propuesta: el Motorola Edge 50 Ultra pasó de $1.649.999 a $1.379.990, lo que representa un 16% de descuento en Mercado Libre, con la posibilidad de pagarlo en hasta 12 cuotas de $114.999. Una baja contundente que lo convierte, sin dudas, en una de las ofertas más atractivas del verano dentro del segmento premium.