Walmart remata el celular plegable de Motorola: tiene 2 pantallas y batería de larga duración con carga rápida
Aprovecha las 18 cuotas fijas con distintas targetas y entrega casi inmediata. Todas las características y detalles de la oferta, aquí.
El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y Walmart lo sabe. Entre las ofertas para el día de los enamorados hemos encontrado un descuento para el celular Motorola RAZR 60 Ultra con 5G, 16 GB de RAM y 512GB de almacenamiento, entre otras características propias de un dispositivo premium.
Comprar este celular en 2026 es una excelente opción para aquellos que buscan un equipo pequeño pero potente. Su procesador, pantalla externa de 4 pulgadas y un sistema de cámara triple de 50MP, ofrecen una experiencia duradera y elegante con una promesa de actualizaciones durante los próximos años.
Te Podría Interesar
Las características del celular
El Motorola RAZR 60 Ultra está equipado con el chipset Snapdragon 8 Elite, ideal para juegos y multitarea fluida. Esto se complementa con su soporte de software que al lanzarse en 2025, el equipo cuenta con 3 años de actualizaciones de sistema operativo y 4 años de seguridad. De esta forma te garantiza una inversión segura y duradera para los próximos años.
Pero su característica más distintiva es su pantalla externa de 4 pulgadas. Esta ha sido calificada como una de las más funcionales del mercado, permitiendo gestionar apps, notificaciones y tomar selfies de calidad sin abrir el dispositivo.
Otras características
- Cámara selfie de 50MP
- Batería 4700 mAh
- Carga rápida e inalámbrica
- Parlantes stereo
- Certificación IP68
- Lector de huellas lateral
- Android 15
La oferta de Walmart
La oferta de Walmart es sorprendente porque permite ahorrar 1100 pesos, ofreciendo el celular por tan solo 14499 pesos. Además, cuenta con un plan de pago de 18 cuotas fijas de 1409,63 con diferentes tarjetas y retiro sin costo y casi de inmediato.