Walmart México liquida iPhone y Samsung: hay celulares premium con hasta 45% de descuento

Walmart México tiene en oferta el iPhone 14 Pro Max y el Samsung Galaxy S23. Son reacondicionados, pero cuestan casi la mitad que un equipo nuevo.

Walmart tiene descuentos en dos celulares premium reacondicionados. En este caso, el iPhone 14 Pro Max y el Samsung Galaxy S23 FE aparecen con rebajas fuertes, que en algunos casos rozan el 50%. Aprovechar los celulares reacondicionados es una de las formas más inteligentes de acceder a la gama alta sin pagar el precio completo de un equipo nuevo.

Los celulares reacondicionados son equipos que fueron devueltos o reacondicionados por fallas menores, pero que vuelven a venderse tras ser revisados. En muchos casos funcionan como nuevos, aunque pueden presentar detalles estéticos mínimos.

En el caso del iPhone 14 Pro Max, su precio ronda los $10.199 MXN, cuando anteriormente se ubicaba cerca de los $17.999 MXN. Esto representa un descuento aproximado del 43%, una diferencia significativa para un modelo premium de Apple.

IPHONE 14 PRO MAX3 El iPhone 14 Pro tiene descuento en Walmart. Apple Este equipo cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas y Dynamic Island, una de sus funciones más destacadas para interactuar con notificaciones y aplicaciones en tiempo real. Además, incorpora el procesador A16 Bionic, que garantiza un rendimiento fluido tanto en redes sociales como en aplicaciones exigentes y tareas cotidianas.

La oferta para el Samsung Galaxy S23 FE Por su parte, el Samsung Galaxy S23 FE reacondicionado también aparece con una rebaja importante, que suele ubicarse entre el 30% y el 45%, según disponibilidad y vendedor dentro de Walmart.