Se terminó Magis TV: este dispositivo en oferta en Walmart es la mejor opción para seguir viendo contenido

Miles de usuarios se quedaron sin acceso a contenido gratuito, pero ya hay una solución legal, económica y fácil de usar que vuelve a poner el entretenimiento en cualquier televisor.

La caída de Magis TV y Xuper TV dejó a cientos de usuarios sin acceso a contenidos gratuitos, pero también abrió el debate sobre alternativas legales. En ese contexto, un dispositivo vuelve a ganar protagonismo: el Chromecast de Google, que actualmente se encuentra con descuento en Walmart.

Este reproductor sigue siendo una opción vigente en 2026 para transformar cualquier televisor en un Smart TV. A través de una conexión a internet, permite acceder a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, HBO Max o Twitch, de forma simple y rápida.

shutterstock_chromecast La oferta de Walmart. Shutterstock A diferencia de otros dispositivos más avanzados, el Chromecast de 3ra generación funciona mediante transmisión desde el celular, tablet o computadora. Esto significa que el usuario puede enviar contenido directamente a la TV sin necesidad de una interfaz propia o control remoto. Su facilidad de uso es una de sus principales ventajas.

Pero una de las claves de su funcionamiento está en la aplicación Google Home, que permite configurar y controlar el dispositivo de forma intuitiva. En sus versiones más recientes, la app incorporó un diseño renovado y mejoras en la experiencia de usuario, facilitando la conexión entre dispositivos y el acceso a funciones.

shutterstock_ chromecast 1 El equipo que convierte tu TV en un Smart TV. Shutterstock Otro punto a favor es su tamaño compacto, que permite transportarlo fácilmente y utilizarlo en distintos televisores. Además, es compatible con múltiples aplicaciones, lo que lo convierte en una solución práctica para quienes buscan opciones legales y accesibles para ver contenido online.