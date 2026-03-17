Walmart tiene el iPhone 13 a un precio inesperado y sigue siendo una de las mejores compras en 2026
El modelo de Apple mantiene un rendimiento competitivo y ahora se consigue en Walmart a un precio mucho más accesible, con opción de pago en cuotas sin interés.
El iPhone 13 sigue siendo una de las opciones más buscadas en 2026 por su equilibrio entre precio y rendimiento. A pesar de no ser el modelo más reciente de Apple, mantiene características que lo posicionan como una alternativa competitiva frente a generaciones más recientes.
Los precios de los smartphones premium continúan en alza, por eso, este modelo de Apple se consolida como una compra inteligente para quienes buscan potencia sin pagar de más. Actualmente, Walmart ofrece una versión reacondicionada con financiación en cuotas sin interés, lo que lo vuelve aún más atractivo.
Las características de este iPhone
El iPhone 13 está equipado con el chip A15 Bionic, un procesador que todavía ofrece un desempeño sólido en 2026. Su capacidad para ejecutar aplicaciones exigentes y juegos lo mantiene vigente, con una fluidez comparable a modelos más nuevos.
Otro de sus puntos fuertes es la pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, que garantiza buen nivel de brillo, contraste y fidelidad de color. Incluso en exteriores, el equipo responde con buena visibilidad.
En fotografía y video, el dispositivo continúa siendo competitivo. Su sistema de doble cámara de 12 MP permite grabar en 4K a 60 fps, con estabilización óptica y funciones como el Modo Cine, que aporta un efecto de profundidad similar al de producciones profesionales.
El modelo base ofrece 128 GB, una capacidad que puede resultar limitada para algunos usuarios. Sin embargo, el almacenamiento en la nube a través de iCloud+ permite ampliar el espacio de forma sencilla, incluso compartiéndolo con otros dispositivos.
Precio y oferta disponible en Walmart
Actualmente, Walmart comercializa una versión reacondicionada del iPhone 13, revisada para garantizar su correcto funcionamiento. El equipo se ofrece a $5499 y con posibilidad de financiación en hasta 9 cuotas sin interés, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro del segmento.