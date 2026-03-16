Walmart lanza un fuerte descuento para el iPhone 14 Pro y ofrece cuotas sin interés

La tienda Walmart tiene un descuento de 6000 psesos en el iPhone 14 Pro de 256 GB, pero solo si se acepta una condición.

El supermercado Walmart sorprendió a sus clientes con una oferta especial en el iPhone 14 Pro de 256 GB en color negro. El dispositivo, que normalmente ronda los 14.000 pesos, puede conseguirse con un descuento superior a los 6.000 pesos si se acepta una condición. Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta nueve meses sin intereses.

El iPhone 14 Pro es uno de los modelos premium de Apple y se adapta perfectamente a las exigencias del 2026. Su pantalla cuenta con tecnología Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, resolución de 2556 x 17179 píxeles, brillo máximo de hasta 2000 nits en exteriores, garantizan una visualización clara incluso bajo luz solar.

La oferta de IPhone 14 Pro Max de solo tiempo limitada que no podrás creer Foto: Archivo La oferta de IPhone 14 Pro de tiempo limitada en Walmart. Archivo Más características de este iPhone En términos de rendimiento, el celular cuenta con un chip A16 Bionic, CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos, potenciando el uso eficiente de la batería y el correcto funcionamiento del equipo. La batería tiene una capacidad de 3200 mAh con carga rápida (llegando al 50% en 30 minutos) a través del conector Lightning.

Otro de los aspectos más valorados del modelo Pro es su sistema de cámaras. En la parte frontal incluye un lente de 12 megapíxeles con enfoque automático y sensores que permiten crear un mapa tridimensional del rostro para funciones como el reconocimiento facial. En la parte trasera, el dispositivo integra una cámara principal de 48 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom óptico de hasta 3x.

No te pierdas la presentación del iPhone 14 Pro Embed - Iphone 14 Pro El equipo también incorpora funciones destacadas como Dynamic Island, que permite interactuar con notificaciones y aplicaciones en tiempo real, compatibilidad con eSIM y la función de detección de choques, diseñada para alertar a los servicios de emergencia en caso de accidentes.