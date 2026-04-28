Walmart tiene el iPhone 14 con casi 50% de descuento: cómo comprarlo desde Argentina
El iPhone 14 reacondicionado baja a $5.499, se paga en cuotas y puede ahorrar hasta un 20% frente al precio en Argentina.
En Walmart México hay una oferta destacada por un iPhone 14 reacondicionado, con un descuento cercano al 50% respecto a su valor original. En 2026, este modelo sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan buen rendimiento, cámara de calidad y soporte de actualizaciones de iOS a un precio más accesible.
La promoción reduce el precio de $10.299 a $5.499 (unos 325 dólares) e incluye la posibilidad de pagarlo en 12 meses sin intereses de $458,25.
En términos de rendimiento, el dispositivo continúa ofreciendo una experiencia fluida para redes sociales, streaming, navegación y multitarea. Si bien puede mostrar ciertas limitaciones en juegos o tareas de alta exigencia gráfica frente a modelos Pro más recientes, cumple sin inconvenientes para el uso cotidiano.
En el apartado fotográfico, el sistema de doble cámara de 12 MP permite capturar imágenes nítidas y videos de buena calidad, con un desempeño sólido incluso en condiciones de poca luz.
También ofrece una autonomía suficiente para un día completo de uso e incorpora funciones como detección de choques y conexión satelital para emergencias, que suman valor en situaciones críticas.
No te pierdas el video presentación del iPhone 14
Cómo comprar desde Argentina
Un punto clave a considerar es que Walmart México no realiza envíos internacionales directos. Para comprar desde Argentina, es necesario utilizar un servicio de casillero en México que reciba el producto y lo reenvíe, además de contar con una tarjeta habilitada para pagos en moneda extranjera.
En abril de 2026, un iPhone 14 reacondicionado en Argentina ronda los $630.000. En ese contexto, la oferta puede representar un ahorro estimado de entre el 15% y el 20% frente al precio local.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que gestionar una garantía desde Argentina para un producto comprado en México puede resultar complejo y costoso debido a los envíos internacionales.