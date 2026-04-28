Walmart tiene el iPhone 14 con casi 50% de descuento: cómo comprarlo desde Argentina

En Walmart México hay una oferta destacada por un iPhone 14 reacondicionado, con un descuento cercano al 50% respecto a su valor original. En 2026, este modelo sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan buen rendimiento, cámara de calidad y soporte de actualizaciones de iOS a un precio más accesible.

La promoción reduce el precio de $10.299 a $5.499 (unos 325 dólares) e incluye la posibilidad de pagarlo en 12 meses sin intereses de $458,25.

En términos de rendimiento, el dispositivo continúa ofreciendo una experiencia fluida para redes sociales, streaming, navegación y multitarea. Si bien puede mostrar ciertas limitaciones en juegos o tareas de alta exigencia gráfica frente a modelos Pro más recientes, cumple sin inconvenientes para el uso cotidiano.

La oferta de Walmart que conviene aprovechar desde Argentina por su precio.

En el apartado fotográfico, el sistema de doble cámara de 12 MP permite capturar imágenes nítidas y videos de buena calidad, con un desempeño sólido incluso en condiciones de poca luz.

También ofrece una autonomía suficiente para un día completo de uso e incorpora funciones como detección de choques y conexión satelital para emergencias, que suman valor en situaciones críticas.

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Cómo comprar desde Argentina

Un punto clave a considerar es que Walmart México no realiza envíos internacionales directos. Para comprar desde Argentina, es necesario utilizar un servicio de casillero en México que reciba el producto y lo reenvíe, además de contar con una tarjeta habilitada para pagos en moneda extranjera.

En abril de 2026, un iPhone 14 reacondicionado en Argentina ronda los $630.000. En ese contexto, la oferta puede representar un ahorro estimado de entre el 15% y el 20% frente al precio local.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que gestionar una garantía desde Argentina para un producto comprado en México puede resultar complejo y costoso debido a los envíos internacionales.