El Motorola Edge 50 Fusion cae de precio en Walmart y se vuelve una de las mejores compras

Walmart ofrece un descuento para el Motorola Edge 50 Fusion, uno de los equipos más equilibrados de la gama media actual. El dispositivo se destaca por incorporar características propias de segmentos superiores, como resistencia al agua y un diseño cuidado con acabados tipo cuero vegano.

Comprar el Motorola Edge 50 Fusion puede ser una decisión inteligente si buscás un celular eficiente a un precio accesible. En la tienda online del supermercado, el equipo se consigue por $4074, con la posibilidad de pagarlo en hasta 18 cuotas fijas de $396,08. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de un modelo que ya se acerca a la etapa final de su soporte oficial.

El Motorola Edge 60 Pro lidera el podio de la gama media en 2025 gracias a su potencia.

A pesar de no ser un lanzamiento reciente, el celular mantiene un diseño diferencial y una pantalla de nivel superior. A diferencia de otros modelos con terminaciones plásticas, incorpora materiales como gamuza o cuero vegano, que ofrecen mejor agarre y una sensación más premium.

Esto se complementa con una pantalla de 6,7 pulgadas con bordes curvos y una tasa de refresco elevada, lo que garantiza una experiencia fluida tanto al navegar como al jugar.

Motorola Edge 50 Fusion El celular que te acompaña todo el día con su batería y está de oferta en Walmart. Archivo

En términos de rendimiento y autonomía, cuenta con carga rápida de 68 W, capaz de recuperar batería en pocos minutos, y una duración que alcanza sin problemas una jornada de uso intensivo.

Antes de comprar, conviene revisar el procesador según la región. En Latinoamérica suele incluir el Snapdragon 6 Gen 1, suficiente para el uso diario, aunque menos potente que otras variantes disponibles a nivel global.

Entre los puntos a considerar, algunos usuarios señalan que la pantalla curva puede generar reflejos o toques accidentales si no se utiliza una funda. Además, el equipo no incluye ranura para tarjeta microSD ni entrada de 3,5 mm para auriculares.