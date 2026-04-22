El celular Samsung que compite con modelos actuales y está en oferta en Walmart

Walmart tiene en oferta un celular con pantalla y diseño que aún compiten con modelos actuales, a pesar de haber sido lanzado en 2019. Se trata del Samsung Galaxy Note 10 Plus, un equipo que ofrece una experiencia de gama alta a un precio mucho más accesible.

El dispositivo se consigue por $6429 y puede pagarse hasta en 18 cuotas fijas de $625,04. Además, incluye devolución hasta 30 días después de la compra y una garantía de 3 meses.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus sigue siendo una buena opción por su pantalla inmersiva de alta calidad, ideal para consumir contenido multimedia. Su tecnología mantiene una excelente nitidez y colores vibrantes, incluso frente a modelos más recientes.

Uno de sus puntos más destacados es el S Pen , que permite tomar notas incluso con la pantalla apagada , dibujar o utilizarlo como control remoto mediante Bluetooth para sacar fotos, manejar presentaciones o reproducir música con gestos.

En cuanto al rendimiento, cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (expandible mediante microSD), lo que garantiza una experiencia fluida en multitarea y un desempeño que aún compite con muchos teléfonos actuales.

Samsung Galaxy Note 10 Plus 1 El celular incluye un S Pen. Shutterstock

De todos modos, hay algunos aspectos a tener en cuenta. El principal es el software: funciona con Android 12 y One UI, por lo que ya no recibe actualizaciones. Además, su tasa de refresco es más limitada en comparación con los estándares actuales, por lo que las animaciones pueden sentirse menos fluidas frente a equipos más nuevos.