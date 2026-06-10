Walmart liquida el celular con la inteligencia artificial avanzada: tiene cámara de 48 MP y precio insólito

Las funciones de IA en celulares se volvieron indispensables en el día a día y Walmart tiene una oferta tentadora para ellos. Entre los descuentos encontramos que el Google Pixel 9 de 128 GB y de color negro que destaca por sus inteligencia artificial avanzada.

En la página web del supermercado el celular se encuentra a $10272 pesos mexicanos y se puede pagar hasta en 6 cuotas sin interés de $1712 pesos mexicanos con diferentes tarjetas.

El celular de Google incorpora a Gemini y sustituye el antiguo asistente con respuestas más naturales para ayudar con múltiples tareas. Entre las funciones más destacadas se encuentra Inclúmeme que permite modificar fotos grupales y agregar a otras personas; y Pixel Screenshots que analiza, organiza y categoriza de forma local todas las capturas de pantalla que se toman.

La cámara también presenta un gran nivel. Sus lentes logran capturar los colores y detalles, incluso de noche. Pero con su lente ultra gran angular de 48 megapíxeles se puede grabar más información en una sola imagen.

Para aprovechar esta oferta desde Argentina es esencial contratar un courier que realice envíos internacionales.

Aunque ahorra trámites, es importante tener en cuenta que encarecerá el precio del producto. En primer lugar porque cualquier compra online realizada en pesos mexicanos se convertirá a dólares y se cobrará en tu resumen al valor del Dólar Tarjeta/Turista.

google pixel 9a La oferta de Walmart es tentadora, pero hay que tener en cuenta impuestos y envío. Archivo

Además, hay que sumar el costo del servicio de courier. Este valor varía según la empresa elegida y se calcula en base al peso real y volumétrico, y la tarifa fija por el manejo de la carga y el envío internacional desde México hasta Argentina.

A su vez, dependiendo de la modalidad de importación que utilice el courier, se aplican impuestos aduaneros. El régimen de Puerta Puerta convencional tiene una franquicia libre de impuestos en las primeras compras, pero si excede ese límite, se cobrará un impuesto equivalente al 50% sobre el monto excedente.