Entró armado a una carnicería en Godoy Cruz, amenazó a clientes y escapó con celulares y mercadería

El sospechoso sorprendió a clientes y empleados del comercio ubicado en Godoy Cruz, a quienes amenazó para llevarse teléfonos celulares y un trozo de carne.

El asalto ocurrió en una carnicería ubicada en Godoy Cruz. El malviviente robó celulares y un pedazo de carne Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un hombre armado irrumpió la noche del lunes en una carnicería de Godoy Cruz y sembró momentos de tensión entre clientes y empleados al concretar un insólito robo que incluyó teléfonos celulares y mercadería del comercio.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20 en un local ubicado sobre calle Coronel Beltrán al 1800. En ese momento, el delincuente ingresó al negocio, exhibió un arma de fuego y redujo a las personas que se encontraban en el interior del comerció.

Amenazó y robó a los clientes Bajo amenazas, el asaltante se apoderó de tres teléfonos celulares pertenecientes a clientes y, antes de escapar, también sustrajo un trozo de carne del local.